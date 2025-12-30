El mexicano Juan Pedro Franco, quien llegó a pesar 600 kilos, murió hoy lunes 29 de diciembre de 2025 a los 41 años de edad,

A través de un comunicado, el doctor José Antonio Castañeda, quien llevaba el caso de Juan Pedro Franco, detalló que su muerte ocurrió en un hospital del estado de Aguascalientes, luego de que presentara complicaciones en su salud.

Este lunes se dio a conocer la muerte de Juan Pedro Franco a los 41 años de edad, mexicano que en 2017 obtuvo el récord Guinness como el hombre con más peso en el mundo al registrar 595 kilos.

Según informó el el doctor José Antonio Castañeda, Juan Pedro Franco murió debido a que presentó una infección renal.

murió Juan Pedro Franco, mexicano llegó a pesar 600 kilos (juanpedrofrancooficial / IG)

El médico señaló que esta situación derivó en graves complicaciones en su salud, motivo por el que se encontraba hospitalizado desde hace varios días.

A través de redes sociales, Juan Pedro Franco daba a conocer el cambio físico que estaba realizando, pues llegó a bajar más de 300 kilos de peso.

La familia del mexicano confirmó esta tarde la noticia de su muerte y agradeció todas y cada una de las muestras de apoyo enviadas.