La reconocida ejecutiva de la industria financiera y directora general de LAKPA México acaba de hacer historia al completar la Triple Corona de natación en aguas abiertas, uno de los reconocimientos más exigentes del deporte mundial, alcanzado por apenas unas 400 personas en todo el planeta.

Con este logro, Alicia Alejandra Arias García se convierte oficialmente en una de las poquísimas mujeres mexicanas en conquistar esta hazaña.

Sin embargo, su verdadera maestría no radica solo en sus brazadas, sino en su capacidad para combinar la dirección de una empresa de asesoría financiera, líder en Latinoamerica con el deporte de ultradistancia.

Una trayectoria corporativa impecable y de impacto

Alicia Arias García no es solo una atleta de élite; es una de las mentes financieras más destacadas de la región. Con credenciales académicas y profesionales del más alto nivel, es CFA Charterholder y cuenta con un MBA por la Hult International Business School.

Su liderazgo la ha llevado a ser:

Reconocida entre las Top 100 Mujeres Ejecutivas por HERoes y Yahoo Finance.

Seleccionada como una de las 30 Promesas de la icónica revista Expansión.

Destacada en el célebre libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, inspirando a las próximas generaciones de mujeres.

Antes de asumir la dirección general de LAKPA México, acumuló más de 17 años de experiencia en gigantes financieros. Fue directora de asesores en GBM, donde lideró una red de más de 250 asesores financieros, y laboró durante más de ocho años en BlackRock México, además de dejar huella en firmas como MSCI y Deutsche Bank.

Asimismo, Alicia Alejandra Arias García tiene un compromiso social que la llevó a ser cofundadora de Mujeres en Finanzas, una red clave para impulsar el desarrollo del talento femenino en el sector.

Alicia Arias García hace historia con la Triple Corona. (Cortesía )

Conferencista de resiliencia: lecciones de mar para líderes de alto rendimiento

Toda esta acumulación de éxitos, fracasos superados y disciplina extrema la han convertido en una cotizada conferencista especializada en resiliencia y alto desempeño. En sus ponencias, Alicia Arias García conecta directamente las lecciones del océano con los desafíos del mundo empresarial.

“Y en mi caso, hacer todo eso mientras lidero una empresa de asesoría financiera y tengo que seguir dando resultados. Creo que el verdadero reto fue encontrar la disciplina para sostener ambas cosas durante años. Más allá de las distancias, el camino implicó años de preparación, entrenamiento, adaptación al frío, largas jornadas en aguas abiertas y, sobre todo, aprender a gestionar la incertidumbre y continuar después del fracaso” Alicia Arias García, Directora General de LAKPA México.

La hazaña deportiva: Tres Cruces Legendarios

La Triple Corona requiere una fortaleza mental idéntica a la que se necesita para dirigir una compañía en tiempos de incertidumbre. En los últimos tres años, Alicia Arias García nadó más de un millón de metros anuales, acumulando sesiones de entrenamiento de hasta nueve horas continuas. Su estrategia y resistencia se materializaron en tres momentos cumbre:

Isla de Manhattan (2024): Completó el circuito de 48.5 kilómetros alrededor de Nueva York en un impresionante tiempo de 7 horas y 54 minutos.

Canal de Catalina (2025): Tras un primer intento fallido —que sirvió como su mayor cátedra de resiliencia—, regresó en septiembre de 2025 para devorar los 33 kilómetros nocturnos en aguas abiertas y hábitat de tiburones, cronometrando 11 horas y 31 minutos.

Canal de la Mancha (2026): El pasado agosto, selló su corona al cruzar desde Inglaterra hasta Francia. Nadó durante 12 horas y 2 minutos navegando fuertes corrientes.

La filosofía detrás del éxito Integral

Para Alicia Arias García, el verdadero entrenamiento no es solo físico, sino una gestión estratégica de la energía, aplicable tanto en el deporte como en los negocios:

“Creo que lo más difícil no fueron los cruces en sí, sino todo lo que hubo detrás. Estos retos son de muchísima exigencia y lo difícil es seguir entrenando cuando estás agotada, nadar más de un millón de metros al año, hacer sesiones de hasta nueve horas, adaptarte al agua fría y, al mismo tiempo, entender que descansar y dormir también son parte del entrenamiento” Alicia Arias García, Directora General de LAKPA México.

La Triple Corona en sus manos y una empresa en pleno crecimiento bajo su dirección, Alicia Arias García consolida su posición como un referente indiscutible de liderazgo integral en América Latina.