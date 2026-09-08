La Fiscalía del Estado de México (Edomex) abrió una carpeta de investigación por la muerte de seis integrantes de una familia en Tultitlán, luego de quedar atrapados en una combi durante una inundación por las lluvias.

Reportes indican que la familia circulaba por la avenida Recursos Hidráulicos, cuando quedó varada por las inundaciones. El tanque de gas del vehículo se perforó y las personas que viajaban al interior se intoxicaron.

Fiscalía del Edomex abre investigación por muerte de seis personas en Tultitlán

Tras el accidente en Tultitlán, elementos de la Fiscalía del Edomex acordonaron la zona y comenzaron con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Fiscalía del Edomex investiga muerte de seis integrantes de una familia en Tultitlán (@Milenio)

De acuerdo con la información, los cuerpos de las seis personas fallecidas y la unidad involucrada fueron trasladados al Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes.

La investigación de la Fiscalía de Edomex busca determinar las causas de la fuga de gas y establecer si existieron posibles responsabilidades relacionadas con las condiciones mecánicas de la unidad.

El caso ocurre en medio de las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en Tultitlán, donde las inundaciones provocaron complicaciones para la movilidad y dejaron esta tragedia familiar.

Primeras investigaciones apuntan a que hubo una falla en el sistema de combustible de la unidad, el gas LP se acumuló dentro de la combi y esto habría provocado la intoxicación de los pasajeros.

La combi involucrada pertenecía a la ruta 30 y los reportes indican que realizaba un viaje particular ajeno a su trayecto habitual. Las fuertes lluvias habrían evitado que el vehículo siguiera su camino.