El equipo mexicano de natación artística ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Medellín, Colombia, durante su primera competencia internacional del 2026 avalada por la World Aquatics.
Las sirenas mexicanas presentaron su nueva rutina bajo los acordes del tema “Bollywood”, música ágil y rítmica acompañada por movimientos de alto grado de dificultad, para conquistar la Copa del Mundo.
Este es el equipo mexicano de natación artística que ganó la Copa del Mundo de Medellín:
- Glenda Inzunza
- Regina Alferez
- Miranda Barrera
- Joana Jiménez
- Pamela Toscano
- Carolina Arzate
- Citlali Nuño
- Sofía Valenzuela
¿Cuál fue la calificación de México en la Copa del Mundo de natación artística?
La medalla de oro ganada por México en la Copa del Mundo de natación artística llegó gracias a la calificación de 263.2375 puntos, que dejó a Estados Unidos en el segundo lugar.
- 109.9250 puntos en impresión artística
- 155.3125 puntos en ejecución
Glenda Inzunza, originaria de La Paz, Baja California Sur, comentó acerca del triunfo mexicano: ”Es gran inicio de temporada para nosotras, de aquí en adelante es seguir trabajando como lo hemos hecho”.
México sumó también dos medallas de plata en la Copa del Mundo de natación artística
Además del equipo femenil, México, con Diego Villalobos como protagonista, sumó dos medallas de plata en las finales de solo técnico y dueto técnico mixto, en la Copa del Mundo de natación artística.
- Diego Villalobos ocupó la segunda posición del podio en la especialidad de solo técnico tras obtener una calificación de 207.100 puntos
- Diego Villalobos y Nayeli Mondragón lograron la plata en la final de dueto técnico mixto, con una puntuación de 197.6209.