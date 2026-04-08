Diego Villalobos y Nayeli Mondragón hicieron historia para México al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026.

La dupla se impuso en la prueba de Dueto Técnico Mixto Senior con una puntuación de 213.4833 unidades, gracias a su impecable sincronía al ritmo de Pretty Woman.

Con este triunfo, México superó a Chile y aseguró un paso clave rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidando a Villalobos y Mondragón como referentes continentales.

Así ganó México la medalla de oro panamericana en natación artística

La pareja mexicana demostró su calidad con una gran ejecución y sincronía que cautivó a los jueces, para alcanzar una puntuación de 213.4833 unidades que les dio el oro.

Con el ritmo del tema “Pretty Woman”, el equipo mexicano superó a la pareja de Chile, integrada por Nicolás Campos y Theodora Garrido, quienes se quedaron con la presea de plata.

(COM)

Un paso importante de México en el proceso para otras competencias

Cabe recordar que el evento panamericano de natación artística que se realiza en Chile, es clasificatorio oficial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Diego Villalobos, quien ya es un referente histórico al ser medallista mundial, y Nayeli Mondragón, tendrán más acción en el evento que se realiza en Chile.

Diego Villalobos buscará repetir la gloria en la modalidad de solo técnico varonil. Sse presentará nuevamente el 9 de abril en dicha competencia.

El equipo mexicano, por su parte, abrirá sus competencias con la rutina técnica.

Las selecciones mexicanas de natación artística, de primera fuerza y junior, compiten desde el 8 de abril y lo harán hasta el día 11 de abril en este certamen.

Se trata de un evento que reúne a más de 300 atletas de 21 países.