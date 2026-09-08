El Gobierno de Monterrey presentó la Academia de Mujeres Emprendedoras 2.0, una iniciativa que busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante capacitación y acompañamiento para convertir sus emprendimientos en negocios formales.

La estrategia es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR), y contempla la vinculación de las participantes con el Centro de Innovación y Emprendimiento Monterrey (CIEM).

Monterrey capacitará a mujeres para fortalecer sus negocios

Las participantes recibirán orientación en temas como facturación, registro de marca, formalización y requisitos para productos con tabla nutrimental, entre otros procesos necesarios para consolidar sus negocios.

Durante la presentación, la secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Ximena Tamariz García, destacó que el acompañamiento permitirá a las emprendedoras contar con mayores herramientas para establecer formalmente sus negocios y avanzar en su crecimiento.

Por su parte, la directora general del IMMR, África Elizondo Rodríguez, señaló que la colaboración entre ambas instituciones permitirá generar redes de apoyo para que las mujeres avancen hacia una mayor autonomía económica y puedan tomar decisiones sobre su desarrollo personal y profesional.

Como parte de la jornada también se presentó el programa y se compartió el testimonio de una emprendedora sobre su experiencia y los retos que ha enfrentado en su camino empresarial.