El Partido Acción Nacional (PAN) exige que las autoridades federales emitan una alerta migratoria para evitar que funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos abandonen el país.

Miembros del PAN compararon el caso de estos funcionarios, presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, con el de Farías Laguna y Hernán Bermúdez, que salieron de México para evadir la justicia.

“Que no terminen en Paraguay como Bermúdez, que no terminen en Argentina como Fernando Farías Laguna”. Jorge Triana, vocero del CEN del PAN

PAN pide emitir alerta migratoria para funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos

El PAN exigió la emisión de una alerta migratoria contra funcionarios del estado de Sinaloa que han sido señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez (Especial)

Jorge Triana, vocero del CEN del PAN, consideró que la alerta migratoria es necesaria para evitar que los implicados abandonen el país mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Por su parte, Federico Döring, diputado del PAN, comentó que los funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos deben estar disponibles si transita la solicitud de extradición.

“Tendrán que estar en el país disponibles para su eventual extradición una vez transcurridos los 60 días” Federico Döring, diputado del PAN

Asimismo, el PAN subrayó que la posible infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales representa un riesgo grave para la gobernabilidad y la confianza ciudadana.

El partido también criticó la falta de posicionamiento claro por parte del gobierno federal, al considerar que el silencio podría interpretarse como omisión frente a un tema de seguridad nacional.