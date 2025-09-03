Alejandro Bravo Martínez, sufrió de un atentado mientras circulaba por una importante vialidad de Culiacán, Sinaloa, cuando hombres desconocidos lanzaron ponchallantas en contra de su camioneta.

El atentado no pasó a mayores, ya que, luego de las afectaciones a las llantas de su vehículo blindado, se desplegó un operativo de seguridad.

Te contamos todo lo que sabemos del secretario de seguridad pública de Culiacán, Alejandro Bravo, como:

¿Quién es Alejandro Bravo Martínez?

¿Cuántos años tiene Alejandro Bravo Martínez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Alejandro Bravo Martínez?

¿Alejandro Bravo Martínez tiene esposa?

¿Alejandro Bravo Martínez tiene hijos?

¿Qué estudió Alejandro Bravo Martínez?

¿Cuál es su trayectoria? y más

¿Quién es Alejandro Bravo Martínez?

Alejandro Bravo Martínez es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM).

Bravo Martínez proviene del ejército, con último rango coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, quién tomó la titularidad de la secretaría de seguridad en junio de 2025.

El coronel Alejandro Bravo Martínez nació en una familia con tradición militar; asegura que se siente muy orgulloso de pertenecer al Ejército Mexicano.

¿Cuántos años tiene Alejandro Bravo Martínez?

Se desconoce cuántos años tiene el secretario de seguridad pública de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez.

Sin embargo, se sabe que cuenta con al menos 32 años de servicio en el ejército.

¿Cuál es el signo zodiacal de Alejandro Bravo Martínez?

Ya que no conocemos la fecha de su cumpleaños, no podemos saber cuál es el signo zodiacal de Alejandro Bravo Martínez.

¿Alejandro Bravo Martínez tiene esposa?

La vida personal del coronel Alejandro Bravo Martínez se ha mantenido privada, por lo que se desconoce si tiene esposa.

¿Alejandro Bravo Martínez tiene hijos?

De la misma forma, no se sabe si el secretario de seguridad pública tiene hijos.

¿Qué estudió Alejandro Bravo Martínez?

Se desconoce dónde inició sus estudios Alejandro Bravo Martínez; sin embargo, logró comenzar con su carrera militar en abril de 1992 donde se preparó para llegar hasta el rango que actualmente ostenta, coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor.

¿Cuál es la trayectoria de Alejandro Bravo Martínez?

El actual secretario de seguridad pública de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, ingresó al ejército en 1992.

En dicho año participó como miembro del Plan DN-III cuando, el 22 de abril de dicho año, se reportó una explosión en Guadalajara por el derrame de gasolina en un poliducto que dejó 212 muertos, 69 desaparecidos y 800 lesionados.

Asimismo, formó parte de la brigada que ayudó tras el impacto de los huracanes “Nora” y “Pamela”,

Previo a su nombramiento como secretario de seguridad de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez se desempeñó como comandante del 110° Batallón de Infantería.

En dicho cargo, coordinó operaciones de seguridad en los municipios de Elota, Cosalá y San Ignacio, en Sinaloa.