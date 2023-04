La activista Cony Gutiérrez, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló de haber sido enviada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos , pidió que el mandatario no la llame “amor” ni le vuelva a tocar la cara.

“No soy su amor y tampoco toque mi cara”, pidió la activista Cony Gutiérrez en entrevista con Reforma.

El pasado viernes 31 de marzo, la activista e integrante de un colectivo contra la militarización en México increpó a AMLO cuando salía en su camioneta del lugar donde se reunió con funcionarios para abordar temas del Banco del Bienestar.

La activista relató que al acercarse a la camioneta de AMLO para exigir escuchar a los migrantes por la tragedia ocurrida en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, el presidente en lugar de responderle con argumentos, sólo le dio unas palmadas en su mejilla derecha y acusó que la había mandado Maru Campos.

“No somos iguales, mi amor. No nos confundas. (…) No provoques... no lo hacía yo así, lo hacía de manera pacífica. Que se me hace que te mandó Maru, mi amor, te mandó Maru”, expresó AMLO mientras intentaba salir de la zona.

Cd Juárez



Mujer exige justicia y AMLO contesta:



-se me hace que te mandó Maru, mi amor- pic.twitter.com/URZgGWDtSn — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 31, 2023

“El que AMLO haya tocado mi cara muestra su actitud paternalista y machista”, acusa Cony Gutiérrez

Cony Gutiérrez acusó que el hecho que AMLO haya tocado su cara es una muestra su actitud paternalista y machista

Señaló que fue una falta de respeto tan grave como decir que la gobernadora Maru Campos la mandó a protestar por los hechos ocurridos en Ciudad Juárez.

Explicó que palmear la cara de una mujer y decirle que alguien la mandó, es “pensar que somos tontas y pendejas, y que no tenemos la capacidad de pensar, porque somos mujeres”, dijo.

Además, sostuvo que con actitudes como esa, López Obrador sólo muestra una total falta de interés y de menosprecio hacia las víctimas y en este caso, en específico hacia las mujeres y migrantes.

“AMLO se equivoca totalmente. Las mujeres tenemos una mente crítica, no necesitamos que nadie nos ande mandando y mucho menos palmeando la cara, porque no somos tontas, no estamos pendejitas. No se equivoque, señor presidente”, agregó.

Activista Cony Gutiérrez dice que no porque votó por AMLO no tiene derecho a disentir y exigir justicia

Cony Gutiérrez aseguró que ella votó por AMLO, pero aclaró que no por ello no tiene derecho a disentir con su actuar y el de su gobierno ante hechos como la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez.

“Pues yo voté por él, ¿entonces al votar por él ya no tengo derecho a disentir? ¿Ya no tengo derecho a cuestionar? Cony Gutiérrez. Activista

Apuntó que cada que los gobiernos vulneren los derechos humanos, ella estará protestando y exigiendo justicia cuando se necesite.