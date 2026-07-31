La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHzSA) emitió una alerta sanitaria tras detectar varios casos de ciclosporiasis entre turistas que regresaron de México.

De los pacientes con información disponible, la gran mayoría eran turistas de Reino Unido que habían visitado la zona de Cancún y la Riviera Maya antes de manifestar síntomas.

Turistas de Reino Unido en México se habrían hospedado en hoteles de la Riviera Maya

De acuerdo con los reportes, los turistas de Reino Unido se hospedaron en diversos hoteles de la Riviera Maya y Cancún en México, mediante paquetes de “todo incluido”.

Según las declaraciones de los turistas de Reino Unido, solo consumieron alimentos y bebidas en los hoteles que venían dentro de los mencionados paquetes vacacionales.

Riviera Maya (Especial)

Entre el 30 de abril y el 15 de julio de 2026, se confirmaron 67 casos de diarrea explosiva en Inglaterra, Escocia y Gales, la mayoría turistas que estuvieron en México o Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias sospechan que el origen se encuentra en productos agrícolas del centro de México, específicamente en vegetales como lechuga, cilantro y perejil.

Los cuales habrían sido expuestos a aguas de riego contaminadas con el parásito Cyclospora. Es importante destacar que esta enfermedad solo se transmite por la ingesta de agua o comida contaminada.

El brote no se toma como un evento aislado, ya que coincide con los casos en Estados Unidos, donde estados como Michigan reportan más de 10,000 infecciones.

Reino Unido da recomendaciones a viajeros en México por casos de diarrea explosiva

Ante la previsión de más casos durante el verano en Reino Unido, la UKHSA recomienda a los viajeros en México consumir únicamente agua embotellada y alimentos bien cocidos.

Asimismo, Reino Unido aconsejó evitar el consumo de bayas crudas, hierbas frescas, frutas sin pelar y ensaladas, incluso dentro de los complejos turísticos en México, para reducir el riesgo de contagio.

La ciclosporiasis se caracteriza por provocar una diarrea acuosa o explosiva, acompañada de calambres abdominales, náuseas, fatiga, pérdida de apetito y de peso.

Los síntomas suelen presentarse entre 2 y 14 días después de la exposición, por lo que hay que estar al pendiente durante ese lapso de tiempo.