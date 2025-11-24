Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, capturaron a dos de los presuntos responsables por el asesinato de Fede Dorcaz.

Ellos son los detenidos por el asesinato de Fede Dorcaz, y sorprenden por su corta edad

Este 24 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que dos sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso por el el asesinato de Fede Dorcaz de 29 años de edad.

El modelo y cantante argentino iba a participar en el programa de Televisa, Las Estrellas Bailan en Hoy, cuando el pasado 9 de octubre, lo asesinaron a bordo de su camioneta mientras circulaba por Periférico.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, fueron detenidos Geovanni "N" y Andy "N", por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 09 de octubre en #MiguelHidalgo.… pic.twitter.com/0e5907isUB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 24, 2025

Las detenciones de dos de los presuntos culpables por el asesinato de Fede Dorcaz sorprendieron a los usuarios al ver su corta edad.

Los sospechosos de asesinato de Fede Dorcaz son Andy Aguirre y Geovanni Jurado a quienes los agentes de la Secretaría Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX detuvieron.

A Andy Aguirre lo detuvieron el pasado 17 de octubre mientras estaba asaltando en la alcaldía Gustavo A. Madero luego de una persecución y balacera que fue reportada por un ciudadano.

De acuerdo con la SSC, Aguirre resultó herido por la balacera, por lo que tuvo que recibir atención médica.

Mientras que a Geovanni Jurado, lo arrestaron el pasado 20 de noviembre mientras hicieron cuatro cateos en la alcaldía Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo en donde la Policía de Investigación (PDI) aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares; ambos se encuentran presos por homicidio.

Según se reveló, Andy Aguirre fue detenido dos veces en febrero y en julio del 2024; sin embargo, en ambas ocasiones quedó libre y continuó asaltando; el pasado 9 de octubre, Aguirre y Jurado mataron aparentemente a Fede Dorcaz.

Pues de acuerdo con las imágenes, tres motociclistas le dispararon a Fede Dorcaz mientras viajaba en su camioneta en Periférico y huyeron en dos motocicletas, por lo que la Fiscalía y la SSC de la CDMX los buscaban; hoy dos de ellos están detenidos y vinculados a proceso en pasado 23 de noviembre por delito de homicidio doloso.

También se reveló que ambos sospechosos por el asesinato de Fede Dorcaz permanecerán en prisión preventiva en el Reclusorio Sur como medida cautelar luego de que un juez lo dictaminara, también fijo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.