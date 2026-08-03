El gobierno de Estados Unidos reportó las primeras dos muertes por cyclospora en Michigan.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, ambas personas presentaban afecciones de salud que habrían afectado el cuadro por ciclosporiasis y provocado deshidratación.

“Se han identificado dos muertes como parte del brote de ciclosporiasis que afecta a Michigan. Según los registros médicos, ambas personas tenían importantes afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación” Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan

Estados Unidos reporta dos muertes por cyclospora en Michigan

El Departamento de Salud de Michigan reportó dos muertes por cyclospora en el Estado en personas que tenían problemas de salud subyacentes.

Asimismo resaltó que ambas personas sufrieron de la adicción intestinal, así como por deshidratación; sin embargo, destacó que no compartirá mayor información sobre sus muertes.

Cabe señalar que las muertes por ciclosporiasis no son comunes ya que la infección por este parásito suele tratarse de manera efectiva.

El mismo departamento señaló que esta enfermedad “no es potencialmente mortal”; sin embargo resaltó que hasta el momento se tienen 11 mil 234 casos activos, de los que 193 requirieron de hospitalización.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico cyclospora cayetanensis, conocido comúnmente como cyclospora.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas pueden contraer esta infección al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito; sin embargo, no suele representar un riesgo mortal.

Los síntomas comunes que experimentan las personas infectadas son: