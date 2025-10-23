Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS) anunció el cierre de su planta automotriz en el mismo estado para mayo de 2026.

En un comunicado COMPAS de Aguascalientes informó del cierre de su planta en el estado para el 31 de mayo de 2026.

La decisión que fue tomada por su comité directivo y confirmada por José Antonio Arámbula, secretario de Gobierno de Aguascalientes.

Este proyecto conjunto nació en 2015 de la mano de de Daimler y la Alianza Renault-Nissan que buscaba la fabricación de autos compactos de lujo con tecnología de Alemania y eficiencia de Japón, sin embargo se anuncia su cierre para 2026 en Aguascalientes, México.

Por esta razón, COMPAS cerrará su planta automotriz en Aguascalientes en 2026

De acuerdo con el comunicado de COMPAS las razones por las que tomaron la decisión de cerrar su planta automotriz en Aguascalientes para el 31 de mayo 2026 son:

Cambios en la dinámica del mercado automotriz

Cambios en las preferencias de los consumidores

Como parte de este cierre anunciaron que los vehículos que ensamblan tienen un ciclo de vida natural, por lo que la producción de los modelos de Infiniti será concluida durante el mes de noviembre de 2025.

Mientras que la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026.

Pese a este cierra COMPAS reafirma su plena solidez financiera y capacidad de pago para garantizar la operación ordinaria previamente pactada.

Aseguraron también que todos sus compromisos contractuales serán cumplidos en tiempo y forma, conforme a los acuerdos comerciales vigentes.

En su comunicado agregaron que este proceso irá acompañado de una comunicación constante y transparente para dar certidumbre y atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Ante este cierre agradecieron “la confianza, profesionalismo y compromiso” que les brindaron a lo largo de este tiempo.

Ahora COMPAS se une a la lista de plantas automotrices que han anunciado su cierre en México ante el contexto de las políticas arancelarias de Estados Unidos.