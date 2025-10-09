Gracias a las estrategias de Tere Jiménez, Aguascalientes se ha posicionado como uno de los estados líderes en generación de empleo formal, al registrar 2 mil 203 nuevos empleos durante septiembre, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La gobernadora Tere Jiménez destacó que este avance refleja el compromiso de su administración por fortalecer la economía local y ofrecer a las familias un entorno de desarrollo y estabilidad laboral.

“Trabajamos para que cada persona tenga la oportunidad de un trabajo que le brinde estabilidad y un mejor futuro. Estos resultados son fruto del esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector empresarial, que encuentra en nuestro estado un entorno de certeza y confianza para invertir y crecer” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Aguascalientes supera la media nacional en crecimiento laboral

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, el estado alcanzó un total de 366 mil 636 trabajadores asegurados al cierre de septiembre, lo que representa un crecimiento anual del 1.7%, cifra superior al promedio nacional que es de 0.4%.

Además, señaló que Aguascalientes se encuentra en el quinto lugar entre los estados con mayor crecimiento anual de empleo formal, al registrar 6 mil 751 nuevos puestos de trabajo en lo que va del año.

Empleo formal creció 1.7% en Aguascalientes, superando el promedio nacional de 0.4% (Cortesía)

Con un total de 22 mil 487 empleos creados durante la actual administración estatal, Aguascalientes consolida su reputación como polo de desarrollo económico y laboral, impulsado por la coordinación entre autoridades y empresarios.