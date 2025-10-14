Aguascalientes será sede del North America Automotive B2B Meeting 2025 por quinto año consecutivo, el encuentro de negocios de la industria automotriz más grande de México y Norteamérica.

El evento reunirá a empresas proveedoras y compradoras nacionales e internacionales, ofreciendo un espacio clave para generar oportunidades de negocio y fortalecer la industria automotriz local y nacional.

Participación internacional con empresas de más de 10 países

El North America Automotive B2B Meeting es organizado por la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Aguascalientes.

Aguascalientes será sede por quinto año consecutivo del North America Automotive B2B Meeting. (Cortesía )

El evento se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre en las instalaciones de Ficotrece, con inicio de actividades a partir de las 7:00 am.

Participarán empresas compradoras y proveedoras locales, nacionales e internacionales provenientes de países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia y Japón, entre otros.

Este encuentro representa una oportunidad única para impulsar la industria automotriz, fortalecer relaciones comerciales y abrir puertas a nuevos mercados para proveedores y fabricantes de autopartes.