Este 23 de octubre de 2025, Cooperation Manufacturing PlantAguascalientes (COMPAS) dio a conocer el cierre de su planta en Aguascalientes, misma que se hará efectiva el 31 de mayo del 2026.

Con el cierre de la planta de Aguascalientes de COMPAS, modelos de dos marcas automotrices dejarán de ensamblarse.

COMPAS cerrará su planta automotriz en Aguascalientes en 2026 (Especial)

¿Cuáles son las marcas de autos que dejarán ensamblarse por cierre de planta de Aguascalientes de COMPAS?

En el mismo comunicado donde COMPAS anuncia el cierre de su planta en Aguascalientes, se anunció que los modelos de Infiniti y Mercedes-Benz se dejaran de ensamblar.

COMPAS señaló que la producción de todos los modelos de Infiniti cesará en noviembre de 2025, mientras que la de Mercedes-Benz finalizará en mayo de 2026.

No se dio a conocer si el ensamble de los modelos de Infiniti y Mercedes-Benz pasará a otra planta en México; o bien, la producción se retirará definitivamente del país.

De igual manera, las marcas relacionadas no han hecho una declaración al respecto de este cierre, así como de la distribución de los modelos que se fabricaban en la planta.

Se espera que tras la finalización del ensamble de Infiniti, se den más detalles acerca de lo que sucederá con las marcas automotrices en México.

Mercedes-Benz (AFP)

¿Por qué cierra la planta de Aguascalientes de COMPAS?

De acuerdo con la misma COMPAS, el cierre de la planta de Aguascalientes se da por “Cambios en la dinámica automotriz y en la preferencia de los consumidores”.

Esto sin que COMPAS dé más detalles al respecto sobre el cierre de la planta de Aguascalientes, aunque analistas señalan que gran parte se debe a la política arancelaria de Estados Unidos.

Las marcas no ven conveniente que se les cobre un impuesto extra por llevar sus vehículos a Estados Unidos, cuando estos son ensamblados fuera de este mismo país.

Esto ha llevado a que varias empresas automotrices reajusten su cadena de producción, lo que ha afectado directamente a las plantas en México.

Pues la de Aguascalientes de COMPAS es solo una más de las plantas que han cerrado recientemente en territorio mexicano.