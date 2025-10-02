La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio a conocer que durante el primer semestre de 2025, la entidad logró alcanzar un valor acumulado de 6 mil 464 millones de dólares en exportaciones, consolidando su papel como un motor económico del país.
Entre los sectores que más participaron fueron:
- Equipo de transporte
- Electrónicos
- Agroindustria
- Textil
- Confección
- Agricultura
- Ganadería
Aguascalientes refuerza su liderazgo en exportaciones globales
Tere Jiménez destacó que los productos elaborados en el estado se distinguen por su alta calidad, respaldada por la dedicación y el compromiso de su gente.
“Apostamos decididamente por las empresas locales; promovemos su competitividad con innovación, generación de empleo y fortalecimiento del comercio exterior; gracias a ello, hoy, Aguascalientes se ubica como un motor de crecimiento y oportunidades para sus empresas y para la población”Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes
De acuerdo con Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), los principales destinos de las exportaciones de Aguascalientes son Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, China, España, Bélgica, Francia, India, Corea del Sur, Brasil, Colombia y Chile.
Finalmente, Garza de la Vega señaló que el valor acumulado de exportaciones asciende a 36 mil 300 mdd durante la actual administración, lo que representa la efectividad de las estrategias implementadas por la gobernadora.