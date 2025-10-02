La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio a conocer que durante el primer semestre de 2025, la entidad logró alcanzar un valor acumulado de 6 mil 464 millones de dólares en exportaciones, consolidando su papel como un motor económico del país.

Entre los sectores que más participaron fueron:

Equipo de transporte

Electrónicos

Agroindustria

Textil

Confección

Agricultura

Ganadería

Aguascalientes refuerza su liderazgo en exportaciones globales

Tere Jiménez destacó que los productos elaborados en el estado se distinguen por su alta calidad, respaldada por la dedicación y el compromiso de su gente.

“Apostamos decididamente por las empresas locales; promovemos su competitividad con innovación, generación de empleo y fortalecimiento del comercio exterior; gracias a ello, hoy, Aguascalientes se ubica como un motor de crecimiento y oportunidades para sus empresas y para la población” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

De acuerdo con Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), los principales destinos de las exportaciones de Aguascalientes son Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, China, España, Bélgica, Francia, India, Corea del Sur, Brasil, Colombia y Chile.

Aguascalientes conecta con más de 15 países gracias a su capacidad exportadora (Cortesía)

Finalmente, Garza de la Vega señaló que el valor acumulado de exportaciones asciende a 36 mil 300 mdd durante la actual administración, lo que representa la efectividad de las estrategias implementadas por la gobernadora.