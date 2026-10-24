Alumnos y autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, levantaron el paro de labores para reanudar sus actividades.

Informamos que el día de hoy, viernes 23 de octubre de 2026, recibimos el pliego petitorio del alumnado (…) hemos acordado dar respuesta a cada uno de los planteamientos el próximo lunes 26 de octubre. Rectoría y secretaría de la UAM Xochimilco

Hasta la noche del viernes 23 de octubre, estas unidades de la UAM continúan en paro de labores:

UAM Iztapalapa

UAM Azcapotzalco

UAM Cuajimalpa

UAM Xochimilco reanuda clases el lunes

El viernes 23 de octubre se realizó una movilización por parte de estudiantes de la UAM Xochimilco a la rectoría.

Autoridades escolares de la UAM Xochimilco recibieron el pliego petitorio de los estudiantes y prometieron dar respuesta a cada uno de los planteamientos.

Hemos acordado con el estudiantado dar respuesta a cada uno de sus planteamientos el lunes 26 de octubre. Rectoría y secretaría de la UAM Xochimilco

Alumnos de la UAM Xochimilco retiran paro de labores (Facebook/UAM Xochimilco)

Por lo tanto, la actividades de la UAM Xochimilco se reanudan con normalidad y el lunes 26 de octubre se dará respuesta a las peticiones de los estudiantes.

Autoridades de la UAM Xochimilco recibieron las instalaciones y reconocen que los alumnos cuidaron de las mismas.

Estas son las demandas de los alumnos de la UAM Xochimilco

Tras su manifestación en la rectoría de la UAM, alumnos de la unidad Xochimilco entregaron su pliego petitorio que consiste de 15 puntos, entre los cuales destacan:

Atender todas las demandas de la UAM Iztapalapa y de sus otras unidades

Garantizar los insumos necesarios para la ejecución de prácticas profesionales

Mejorar la inversión presupuestal de espacios de estudio

Creación de un organismo de rendición de cuentas dirigido a los estudiantes

Renovación y actualización de planes de estudio de la carrera de sociología

Renovación de la planta docente a partir de los resultados de evaluación

Transparecia total del sistema de videovigilancia interna

Disculpa pública de la Dra. María Angélica Buendía, rectora de la UAM Xochimilco y de la Dra. Irma Anaya Savedra, secretaria de la Unidad

Autoridades de la UAM Xochimilco dará respuesta el lunes 26 de octubre; mientras tanto, la UAM Iztapalapa continúa en paro de labores al igual que las unidades Azcapotzalco y Cuajimalpa.