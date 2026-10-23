Estudiantes de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Cuajimalpa acordaron un paro por 76 horas en apoyo a la UAM-I y para exigir mantenimiento en sus instalaciones.

El viernes 23 de octubre se realizó una asamblea estudiantil en la UAM Cuajimalpa y acordaron realizar un paro de labores tras denunciar falta de mantenimiento en sus instalaciones.

Hasta la tarde del viernes, estas unidades de la UAM se encuentran en paro:

UAM Iztapalapa

UAM Xochimilco

UAM Azcapotzalco

Paro en la UAM Cuajimalpa: ¿Cuándo volverán a clases?

Los estudiantes de la UAM Cuajimalpa acordaron realizar un paro de labores hasta el Marte 27 de octubre y realizarían una segunda asamblea el sábado 24 de octubre para determinar su pliego petitorio.

Autoridades de la UAM Cuajimalpa reconocieron el paro de labores y eternizaron que están abiertos al diálogo.

Informamos a la comunidad universitaria que este viernes 23 de octubre de 2026, en una asamblea estudiantil de la Unidad Cuajimalpa, se acordó un paro de actividades hasta el martes 27 de octubre Rectoría y secretaría de la unidad Cuajimalpa

UAM Cuajimalpa se va a paro de 72 horas (Facebook/UAM Unidad Cuajimalpa)

El martes se realizará una nueva asamblea estudiantil para exponer sus inquietudes y peticiones.

Los estudiantes mencionaron que su paro es en solidaridad a los estudiantes de la UAM Iztapalapa y para que se atiendan las deficiencias en sus instalaciones, ya que denuncia que hay zonas donde el techo se vino abajo y fugas de agua.

Reiteramos nuestro respeto a la libre expresión de las ideas y a las formas de organización del alumnado, así como nuestra disposición a mantener un diálogo abierto, respetuoso y propositivo que permita atender inquietudes y construir acuerdos Rectoría y secretaría de la Unidad Cuajimalpa

Convocan marcha a la rectoría de la UAM

Estudiantes de la UAM Xochimilco convocaron a una marcha este viernes 23 de octubre, la cual inició a las 12:00 p.m.

Los estudiantes se concentraron en la unidad Xochimilco y llegarán a la Rectoría de la UAM, ubicada en Prolongación canal de Miramontes, número 3855 en la colonia Los Colorines, alcaldía Tlalpan.

Cuatro de las cinco Unidades de la UAM están en paro, mientras que la unidad Lerma está llevando a cabo su asamblea estudiantil para determinar si se unen al paro.

En el caso de la UAM Cuajimalpa, exigen a las autoridades que hagan pública el informe de gastos, ya que denuncian que sus espacios deportivos y de alimentación necesitan mantenimiento.