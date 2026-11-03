UAM venderá seis autos eléctricos tras paro estudiantil; recursos financiarán becas

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) venderá seis vehículos eléctricos asignados a la Rectoría General y destinará los recursos obtenidos a financiar becas para estudiantes.

El anuncio de la venta de estos seis autos eléctricos se da luego del paro estudiantil ante las inconformidades de su adquisición, en medio de las carencias que enfrentan los planteles de la UAM.

Tras paro estudiantil, UAM anuncia venta de autos eléctricos para financiar becas escolares

A través de un comunicado, la UAM anunció que se venderán los seis autos eléctricos adquiridos para la Rectoría General y que causaron el paro estudiantil en varias unidades universitarias.

UAM Iztapalapa se va a paro indefinido (Facebook/Hijxs del Chahuistle)

La UAM argumentó que estos vehículos fueron adquiridos, conforme a la normativa universitaria, por 820 mil 398.34 pesos, 6% por debajo de lo autorizado.

La institución reconoció que la inconformidad de la comunidad estudiantil no es la marca o el modelo de los autos adquiridos, sino la decisión con la que se asignan los recursos de la universidad.

Ante estas demandas, la UAM confirmó que, “a la brevedad”, se realizará la venta de los seis autos eléctricos y “la totalidad de los recursos obtenidos se destinará al fortalecimiento del programa de becas”.

Con esta medida, la UAM plantea reorientar los recursos hacia el apoyo estudiantil, mientras continúan las demandas de la comunidad para atender las deficiencias que motivaron la suspensión de actividades.

(@lauammx)

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