La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) determinó la suspensión temporal de actividades del Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Mariano Matamoros, en Tijuana, Baja California, luego de documentar incumplimientos a la normatividad sanitaria aplicable.

La revisión del establecimiento se realizó a raíz del homicidio de un joven registrado al interior del centro, mediante un operativo interinstitucional en el que participaron autoridades de seguridad, salud y procuración de justicia.

Suspenden Centro de Rehabilitación Jireh por incumplimientos sanitarios. (cortesía )

COEPRIS detectó irregularidades en Centro Jireh

Durante la verificación sanitaria se identificaron deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas.

Por estos hallazgos, la COEPRIS determinó suspender temporalmente las actividades del establecimiento, de acuerdo con las atribuciones de la autoridad sanitaria.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) y COEPRIS.

Al momento de la intervención había personas internadas, por lo que las autoridades señalaron que las acciones se desarrollaron priorizando su integridad, estado de salud y derecho a recibir atención en condiciones seguras y dignas. El IPEBC ofreció el traslado voluntario de las personas internas a otros centros de atención y puntualizaron que ninguna persona fue desalojada.

Suspenden Centro de Rehabilitación Jireh por incumplimientos sanitarios. (cortesía )

Detienen a escolta por portar arma de fuego

Durante la diligencia también fue detenida una persona que fungía como escolta en el establecimiento, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar el permiso correspondiente. La persona fue puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

La suspensión del centro corresponde a una medida administrativa sustentada en los resultados de la verificación sanitaria, mientras que la investigación relacionada con la portación del arma continuará de manera independiente.

Investigan homicidio ocurrido dentro del centro

La intervención de las autoridades también se produjo en el contexto de la investigación por el homicidio de un joven de 28 años ocurrido dentro del Centro de Rehabilitación Jireh.

De acuerdo con la información recabada, la víctima ingresó al establecimiento el 18 de agosto y fue localizada sin vida tres días después. El Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica y documentó más de 40 lesiones recientes.

Como parte de las investigaciones, el 29 de agosto, la Fiscalía General del Estado ejecutó dos órdenes de aprehensión contra personas señaladas como presuntas responsables. Por lo que el procedimiento penal continúa a cargo de la autoridad competente bajo el principio de presunción de inocencia.

Las autoridades señalaron que mantendrán la supervisión de los centros de rehabilitación, incluidos aquellos relacionados con la denominada “Patrulla Espiritual”, con base en criterios técnicos y legales aplicables a cualquier establecimiento, con el objetivo de garantizar que las personas en proceso de rehabilitación reciban atención segura, digna y respetuosa de sus derechos.