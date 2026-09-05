Tras el asesinato de Farath Coronel conocido también como La Diabla Coronel, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Elías “N”, presunto autor del asesinato.

La Fiscalía del Estado de México informó la detención de Elías “N” a horas de presuntamente haber cometido el asesinato de Farath Coronel.

Detienen a Elías “N”, presunto autor del asesinato de Farath Coronel

Se informó el asesinato del creador de contenido y vidente Farath Coronel, en su propiedad en Cuauhtitlán, Izcalli en el Estado de México, lo que horas después llevó a la detención de Elías “N”.

La información brindada por la Fiscalía del Estado de México detalla que Elías “N” fue aprendido por sus elementos y es acusado de ser el presunto autor material del homicidio de Farath Coronel.

Fiscalía del Estado de México detiene a Elías "N", presunto asesino de Farath Coronel. (@FiscaliaEdomex)

Asimismo, se aclara que el sospechoso trabajaba para el asesinado como elemento de seguridad.

Evidencian la relación laboral de Farath Coronel con sus empleados

El asesinato de Farath Coronel por presuntamente su escolta han llevado a evidenciar la relación laboral que tenían y que quedó grabada en uno de sus últimos en vivos.

Se han exhibido clips en donde se ve a Coronel discutiendo con un escolta quien presuntamente le pedía aumento en su salario.

Sin embargo, el vidente señalaba el mal trabajo que estaban haciendo sus escoltas, aclarando que volverían al modelo de trabajo anterior y que ahora estarían por delante sus gustos y luego el cumplir sueldo de sus escoltas.

Asimismo, se mencionan hechos que aluden a que Farath Coronel era “padrino” de Santería de sus escoltas e inversiones que él habría hecho por recomendación de su escolta.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha informado cuál el móvil que investigan sobre el asesinato de La Diabla Coronel.