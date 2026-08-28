El Partido Acción Nacional (PAN) ha nombrado oficialmente a Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias como el nuevo Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Baja California Sur.

Este nombramiento, entregado en un evento masivo en La Paz por el dirigente nacional Jorge Romero, posiciona estratégicamente a Pelayo como el virtual candidato a la gubernatura en 2027.

“Hoy estamos aquí para decirte que creemos en ti, nuestro querido hermano, don Pancho Pelayo. Venimos a entregarte lo que miles de personas nos pidieron y que orgullosamente hoy refrendamos: que te conviertas en quien habrá de ser el Coordinador de la Defensa de la Patria, de la Familia y de la Libertad” Jorge Romero

Durante su discurso, Pelayo enfatizó la necesidad de reconstruir el estado y recuperar la seguridad, el agua y los servicios de salud frente a la gestión actual.

Pancho Pelayo es nombrado por el PAN como coordinador rumbo a la gubernatura de Baja California Sur

El jueves 27 de agosto de 2026, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN nombró formalmente a Pancho Pelayo como el Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Baja California Sur.

PAN nombra a Pancho Pelayo coordinador rumbo a la gubernatura de Baja California Sur (@AccionNacional / X )

Jorge Romero Herrera entregó el nombramiento durante un multitudinario mitin en las instalaciones del Comité Directivo Estatal en La Paz, el cual reunió a cerca de dos mil militantes y simpatizantes.

Al entregar la constancia, el dirigente nacional del PAN justificó la designación destacando la trayectoria y competitividad electoral de Pelayo.

Romero Herrera justificó que esta nueva fase del partido busca robustecer sus bases desde lo local a través de perfiles competitivos, cercanos a la ciudadanía y con capacidad para representar las causas de las familias mexicanas.

Aunque formalmente la figura de coordinador no representa aún una candidatura oficial, en los hechos posiciona y perfila a Pelayo como el virtual candidato del PAN que disputará la gubernatura de Baja California Sur en el proceso electoral de 2027.

Pancho Pelayo asegura: “esta vez no nos la van a robar”

El nombramiento de Pancho Pelayo coincidió con la realización de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados en La Paz, encabezada por su coordinador parlamentario Elías Lixa.

Durante el evento, Pancho Pelayo hizo hincapié en la elección de 2021, señalando que han aprendido de los retos de aquel proceso y que esta vez estarán preparados para defender la voluntad democrática de los sudcalifornianos “tope donde tope”.

“Esta vez no nos la van a robar” Pancho Pelayo

El coordinador se comprometió a construir un proyecto enfocado en resolver las problemáticas elementales del estado, tales como:

Abasto oportuno de agua

Crisis energética

Seguridad

Escasez de medicamentos en el sector salud

Apoyo a sectores productivos, pesqueros y turísticos

“Tenemos un partido fuerte que hoy abre sus puertas para que, junto a millones de mexicanos, trabajemos para devolverle la grandeza y la esperanza a México y a Baja California Sur” Pancho Pelayo