La familia del empresario originario de Colima Eduardo Ochoa confirmó su asesinato durante una misa en su honor.
“La familia me ha pedido, a través de mi tío Ricardo, tío de Edi (Eduardo Ochoa), me ha pedido comunicarles que es un hecho, ha sido identificado el cuerpo de Edi”Enrique Ochoa. Sacerdote y primo de Eduardo Ochoa
El sacerdote Enrique Ochoa, primo de Eduardo Ochoa, fue el encargado de confirmar la noticia de manera pública.
Así lo hizo luego de que el cuerpo de Eduardo Ochoa fue encontrado en el mar, específicamente en la playa Boca de Apiza, con un alto grado de descomposición y con signos de violencia.
Eduardo Ochoa sufrió secuestro en zona controlada por el CJNG
La playa Boca de Apiza corresponde a territorio de Michoacán pues el empresario trabajaba en el municipio de Coahuayana, mismo que en meses anteriores registró un coche bomba por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Coahuayana colinda con Colima, donde en el municipio de Tecomán tenía su residencia Eduardo Ochoa. El empresario fue secuestrado el 13 de marzo en la localidad de Cerro de Ortega.
Secuestro y asesinato de Eduardo Ochoa se atribuyen al CJNG
Eduardo Ochoa era considerado un empresario exitoso ya que exportaba plátano a Asia y Estados Unidos. Su secuestro y asesinato se atribuyen al CJNG.
El dolor de la familia y sociedad colimense se genera alrededor del empresario a quien consideraban una persona altruista.
Los 11 días que la familia y amigos de Eduardo Ochoa realizaron acciones de protesta en vías públicas para exigir su aparición con vida no tuvieron éxito.
La investigación del caso sigue encabezada por la Fiscalía de Colima.