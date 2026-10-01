Toño Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo, destacó el reconocimiento que recibió por segunda ocasión la capital de Sonora en el Desafío de Ciudades de WWF, correspondiente al ciclo 2025-2026, por sus acciones en materia de desarrollo sostenible y acción climática.

Hermosillo y Medellín, Colombia, fueron las únicas dos ciudades de Latinoamérica en obtener esta distinción, en una edición en la que participaron más de 380 ciudades de 51 países.

El reconocimiento fue resultado del trabajo realizado por el gobierno municipal para implementar acciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente, la reducción de la contaminación y el impulso de políticas públicas relacionadas con la sustentabilidad.

Hermosillo gana por segunda ocasión el Desafío de Ciudades de WWF

Ante la emergencia meteorológica ocasionada por el huracán “Polo”, Toño Astiazarán suspendió su asistencia presencial a la Semana del Clima en Medellín, Colombia. Sin embargo, mediante un mensaje en video dirigido a los participantes del foro internacional, agradeció la distinción otorgada por WWF.

La entrega formal del reconocimiento se llevará a cabo en octubre de 2026, durante la Semana del Clima que tendrá lugar en la Ciudad de México.

En su mensaje, el presidente municipal señaló que la acción climática también implica preparar a las ciudades para enfrentar fenómenos meteorológicos cada vez más extremos e impredecibles. En este sentido, destacó acciones como la instalación de paneles solares, el uso de vehículos eléctricos y la siembra de árboles.

Toño Astiazarán también señaló que el reconocimiento representa un compromiso para continuar impulsando acciones encaminadas a enfrentar el calentamiento global y fortalecer el desarrollo sostenible de Hermosillo.

WWF reconoce acciones climáticas de Hermosillo

María José Villanueva, directora general de WWF México, felicitó al gobierno municipal de Hermosillo por la obtención del reconocimiento y destacó la continuidad del compromiso de la ciudad con la acción climática.

El Desafío de Ciudades es una iniciativa internacional que busca promover la competencia amistosa entre gobiernos locales y fortalecer sus acciones frente al cambio climático, mediante la evaluación de metas y estrategias urbanas alineadas con los lineamientos internacionales establecidos en el Acuerdo de París.

En esta edición participaron más de 380 ciudades de 51 países, mientras que Hermosillo y Medellín fueron las únicas ciudades de Latinoamérica que obtuvieron el reconocimiento.

De acuerdo con el gobierno municipal, las políticas implementadas también han permitido impulsar acciones relacionadas con las energías limpias, la reducción de contaminantes y la preparación de la ciudad ante los efectos de fenómenos meteorológicos extremos.

Con este reconocimiento, Hermosillo suma por segunda ocasión el Desafío de Ciudades de WWF, consolidándose, de acuerdo con el gobierno municipal, como un referente en México en materia de acción climática y desarrollo sostenible.