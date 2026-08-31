El presidente municipal Antonio “Toño” Astiazarán inauguró la Plaza de las Buscadoras en Hermosillo, Sonora, un espacio público creado a petición de colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos.

Acompañado por integrantes de Buscadoras por la Paz y Madres Buscadoras, así como por su esposa Patricia Ruibal, el alcalde señaló que la plaza representa un reconocimiento a las madres, padres y familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

El espacio se ubica en la calle Sufragio Efectivo, entre Pino Suárez y Rosales, y cuenta con un monumento dedicado a las personas buscadoras.

Toño Astiazarán respalda a colectivos de buscadoras

Durante la inauguración, Toño Astiazarán refrendó el respaldo del Gobierno Municipal de Hermosillo a los colectivos y a la causa que representan.

La Plaza de las Buscadoras cuenta con un monumento de dos metros de altura, elaborado en bronce sintético, que representa a una mujer buscando a su ser querido entre la tierra.

El nuevo espacio también tiene paneles solares, luminarias, áreas verdes, andadores, rampas de accesibilidad y mobiliario urbano, además de una mampara informativa.

Integrantes de los colectivos Buscadoras por la Paz y Madres Buscadoras por la Paz agradecieron al presidente municipal por materializar el proyecto y crear un espacio para visibilizar la lucha de las familias de personas desaparecidas.