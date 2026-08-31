El presidente municipal Antonio “Toño” Astiazarán inauguró la Plaza de las Buscadoras en Hermosillo, Sonora, un espacio público creado a petición de colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos.

Acompañado por integrantes de Buscadoras por la Paz y Madres Buscadoras, así como por su esposa Patricia Ruibal, el alcalde señaló que la plaza representa un reconocimiento a las madres, padres y familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

El espacio se ubica en la calle Sufragio Efectivo, entre Pino Suárez y Rosales, y cuenta con un monumento dedicado a las personas buscadoras.

Toño Astiazarán respalda a colectivos de buscadoras

Durante la inauguración, Toño Astiazarán refrendó el respaldo del Gobierno Municipal de Hermosillo a los colectivos y a la causa que representan.

La Plaza de las Buscadoras cuenta con un monumento de dos metros de altura, elaborado en bronce sintético, que representa a una mujer buscando a su ser querido entre la tierra.

El nuevo espacio también tiene paneles solares, luminarias, áreas verdes, andadores, rampas de accesibilidad y mobiliario urbano, además de una mampara informativa.

Integrantes de los colectivos Buscadoras por la Paz y Madres Buscadoras por la Paz agradecieron al presidente municipal por materializar el proyecto y crear un espacio para visibilizar la lucha de las familias de personas desaparecidas.

Toño Astiazarán entrega Plaza de las Buscadoras en Hermosillo
Toño Astiazarán entrega Plaza de las Buscadoras en Hermosillo (Cortesía )