Toño Astiazarán presentó los resultados de su segundo informe de gobierno en Hermosillo, donde destacó avances en seguridad, generación de empleo, obra pública, agua, participación ciudadana y transición energética.

Durante su mensaje, el presidente municipal señaló que los resultados de su administración han permitido impulsar distintos proyectos y acciones en beneficio de las familias hermosillenses, además de plantear nuevos proyectos para la ciudad.

Ante más de 5 mil asistentes, Toño Astiazarán sostuvo que los avances registrados en Hermosillo pueden ser una referencia para otras regiones de Sonora y llamó a mantener el trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno.

Toño Astiazarán destaca avances en seguridad de Hermosillo

En materia de seguridad, el presidente municipal informó que la percepción de inseguridad en Hermosillo pasó de 66.8 a 43.2 por ciento, mientras que la confianza ciudadana alcanzó 56.1 por ciento. También señaló reducciones de 26 por ciento en la incidencia delictiva y de 65.7 por ciento en los casos de violencia intrafamiliar.

Estos resultados se acompañan de la incorporación de más de 350 patrullas eléctricas, mil cámaras de videovigilancia y 21 Centros de Respuesta Inmediata, además de una inversión de 640 millones de pesos en equipamiento. Con estas acciones, se reportó un tiempo de atención de cinco minutos.

En materia de agua, la administración destinó mil 358 millones de pesos en infraestructura, además de 112 millones de pesos en sistemas de telemetría y la instalación de 99 mil medidores. También se incorporaron siete nuevos pozos y se realizó la compra de energía renovable, con un ahorro anual de 44 millones de pesos para el organismo operador.

Hermosillo suma más de 5 mil millones de pesos en obra pública

Toño Astiazarán destacó una inversión acumulada de 5 mil 365 millones 900 mil pesos en obra pública desde 2021, con proyectos como el paso a desnivel de Colosio y Solidaridad y los cárcamos H Cerro Colorado y Vado del Río.

El Cárcamo H Cerro Colorado beneficia a más de 375 mil personas, mientras que la administración reportó 474 proyectos concluidos y más de un millón de metros cuadrados de bacheo. También se impulsaron programas de vivienda social como Sello H y Sello H 2.0.

Entre los nuevos proyectos se encuentra un Cárcamo al poniente de Hermosillo y una unidad deportiva en el sur de la ciudad, sobre la avenida Jaudiel Zamorano. Además, se anunció el proyecto ejecutivo para una planta desaladora en Bahía de Kino, así como obras de ampliación, rehabilitación y pavimentación en distintos puntos de la capital sonorense.

Toño Astiazarán destaca empleo, participación ciudadana y transición energética

En materia económica, el alcalde informó que entre enero y agosto de 2026 se generaron 11 mil 644 nuevos empleos. También destacó acciones como Hogar Solar, la instalación de 19 electrolineras y el servicio gratuito de transporte eléctrico H BUS.

El programa de participación ciudadana CRECES registra 187 mil participantes y 264 obras concertadas, mientras que el DIF Hermosillo trabaja en la construcción de un Centro Municipal de Neurodesarrollo y un parque para niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista.

Hermosillo está avanzando con rumbo propio, y esto hay que decirlo sin falsa modestia y con mucho orgullo. Avanzamos porque las y los hermosillenses han hecho de la participación ciudadana motor para el desarrollo y bienestar. Toño Astiazarán, alcalde de Hermosillo.

El presidente municipal también señaló que Hermosillo recibió reconocimientos por sus prácticas de gobierno y acciones climáticas, además de destacar que durante tres años consecutivos no se han registrado observaciones del ISAF ni de la ASF.

Al cierre de su segundo informe, Toño Astiazarán llamó a mantener la unidad y planteó que las acciones realizadas en Hermosillo puedan replicarse en otras regiones de Sonora.