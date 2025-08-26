Sonia Villarreal Pérez, funcionaria de Coahuila, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le ha retirado su visa y se enteró al intentar viajar a la ciudad de San Antonio, Texas; te decimos quién es ella.

La subsecretaria de Gobernación en Coahuila dijo que al pasar por el puente entre la ciudad de Piedras Negras y la de Eagle Pass, Texas, las autoridades le dijeron que no podría ingresar a Estados Unidos.

Pero ¿quién es Sonia Villarreal Pérez? Te decimos todo lo que se sabe de la subsecretaria de Gobernación en el estado de Coahuila a la que autoridades de Estados Unidos le retiraron su visa.

¿Quién es Sonia Villarreal Pérez? (Redes sociales)

¿Quién es Sonia Villarreal Pérez?

Sonia Villarreal Pérez es una política originaria de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, y a lo largo de su trayectoria ha sido militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Qué edad tiene Sonia Villarreal Pérez?

Sonia Villarreal Pérez tiene 47 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Sonia Villarreal Pérez?

Dado que Sonia Villarreal Pérez nació el 22 de febrero de 1978, su signo zodiacal es Piscis.

¿Sonia Villarreal Pérez está casada?

Sonia Villarreal Pérez está casada con Jorge Miguel Barajas Hernández, quien es funcionario de Coahuila y a quién también se le retiró su visa de turista.

¿Sonia Villarreal Pérez tiene hijos?

De acuerdo con la información, Sonia Villarreal Pérez está esperando su cuarto hijo y es posible que su embarazo sea la razón por la que le retiraron su visa de Estados Unidos.

¿Qué estudió Sonia Villarreal Pérez?

Sonia Villarreal Pérez estudió la licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey y, posteriormente, cursó una maestría en Gobernanza.

¿Cuál es la trayectoria de Sonia Villarreal Pérez?

Sonia Villarreal Pérez se destaca por su amplia trayectoria política, pues ha ocupado cargos en el gobierno de Coahuila que nunca antes habían sido ocupados por una mujer.

Entre los cargos en los que se ha desempeñado se encuentran los siguientes:

Regidora en el Ayuntamiento de Piedras Negras

Secretaria general del PRI en Piedras Negras

Presidenta del Comité Municipal del PRI en Piedras Negras

Secretaria Técnica del ayuntamiento de Piedras Negras

Directora general de Desarrollo Social de Piedras Negras

Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Piedras Negras

Titular de la Secretaría de las Mujeres de Coahuila

Diputada Local por el Distrito XVI

Presidenta municipal de Piedras Negras

Subsecretaria de Coordinación Interinstitucional en Materia de Seguridad de la Secretaría de Gobierno de Coahuila

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Coahuila

Comisionada para la Relación Bilateral Coahuila–Texas

Actualmente, Sonia Villarreal Pérez se desempeña como subsecretaria de Gobernación en el estado de Coahuila, bajo la administración de Manolo Jiménez Salinas.

Estados Unidos le retiró la visa a Sonia Villarreal Pérez, funcionaria de Coahuila

Sonia Villarreal Pérez confirmó que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa a ella y a su esposo, y se enteraron justo al intentar viajar a la ciudad de San Antonio, Texas, a una revisión médica.

De acuerdo con la información, Sonia Villarreal Pérez viajaba a Estados Unidos en compañía de su esposo para ver a su ginecólogo, pues está a poco días de dar a luz y esto podría ser la razón de la revocación de su visa.

La funcionaria de Coahuila dijo que el gobierno de Estados Unidos no le dio una razón por la que le retiraron su visa, solo le comentaron que “hay políticas migratorias nuevas para las entrevistas”.

Sonia Villarreal Pérez tendría la hipótesis de que su visa fue retirada ya que pensaba aliviarse en Estados Unidos, práctica que es común en Coahuila, pero que se ha visto obstaculizada con las políticas migratorias de Donald Trump.