Ante la decisión de Estados Unidos de suspender la emisión de visas a traileros extranjeros, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, respondió si la medida afectará a conductores mexicanos.

Ayer jueves 21 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que se suspenderían de manera inmediata la emisión de visas de trabajo para los conductores de camiones comerciales o tráileres.

Sin embargo, no serían revocadas las visas ya emitidas, únicamente se pausarían los trámites para su emisión.

¿Traileros mexicanos se verán afectados por suspensión a visas de Estados Unidos?

La nueva medida de Estados Unidos generó incertidumbre en los comerciantes y traileros, por lo que el canciller Juan Ramón de la Fuente aclaró si afectará o no a los mexicanos.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que la decisión de Estados Unidos no tendría por qué aplicar a los traileros mexicanos cuyos permisos se encuentran enmarcados en el T-MEC.

Cabe aclarar que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá autoriza la emisión de visas de trabajo (visa TN) para profesionales; no obstante, los traileros o conductores de camiones no califican para este tipo de visa.

En su lugar se les autoriza una visa B (B1 o B2), la cual también está contemplada dentro del T-MEC y permite que los conductores puedan cruzar la frontera con fines comerciales. Para obtenerla deben cumplir con los requisitos como documentación y experiencia internacional.

Juan Ramón de la Fuente (Gustavo Alberto / Cuartoscuro)

¿Por qué Estados Unidos suspendió la emisión de visas a traileros?

Estados Unidos optó por suspender la emisión de visas a traileros o conductores de camiones comerciales luego del accidente ocurrido en la autopista Florida-Turnpike el pasado 12 de agosto.

En dicho incidente, un conductor de un camión de carga chocó tras realizar un giro indebido, lo que dejó 3 personas muertas.

El conductor, identificado como Harjinder Singh, resultó ser un migrante indocumentado de nacionalidad india, el cual fue detenido por las autoridades de Estados Unidos y acusado por el delito de homicidio vehicular.

Tras esto, el funcionario Marco Rubio declaró que el crecimiento de la presencia de traileros extranjeros está poniendo en riesgo a los estadounidenses, por lo que suspendió la emisión de visas para dichos conductores.

“El creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses”. Marco Rubio