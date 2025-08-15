El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, Baja California, y de su esposo, el doctor Luis Samuel Guerrero Delgado.

De acuerdo con información del semanario Zeta de Tijuana, la revocación se dio el viernes 8 de agosto, cuando Luis Samuel Guerrero Delgado, actual funcionario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) de Baja California, intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Sin embargo, hasta este momento y pese a la medida en su contra, ni la alcaldía de Mexicali o el Gobierno del Estado de Baja California han emitido un pronunciamiento sobre el tema de la visa.

Estados Unidos extendió la revocación de la visa para la alcaldesa de Mexicali, Alicia Bustamante Martínez

El semanario Zeta informó que la medida en contra de Luis Samuel Guerrero Delgado, médico de profesión y funcionario de COEPRA, fue extendida por el Gobierno de Estados Unidos hacia su esposa, la alcaldesa Alicia Bustamante Martínez.

Los hechos ocurrieron cuando Luis Samuel Guerrero Delgado fue retenido en el puerto internacional de entrada a Calexico, California, y luego de una segunda revisión, se determinó revocarle la visa, medida que el Departamento de Estado extendió para Alicia Bustamante Martínez.

En ese contexto, cabe recordar que apenas el 10 de mayo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, y a su esposo Carlos Torres Torres, coordinador de proyectos estratégicos del Gobierno de Baja California.

Estados Unidos le revocó la visa a la gobernadora Marina del Pilar y a su esposo Carlos Torres

El 11 de mayo de 2025, la gobernadora de Baja Californiam Marina del Pilar, comunicó en sus redes sociales que, luego de que el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a su esposo, ella recibió un mensaje con el mismo objetivo.

“Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar“. Marina del Pilar

La mandataria no dio a conocer la fecha en que la se llevó a cabo esta medida ni la causa, pero respaldó a su esposo y dijo esperar que la situación se aclare favorablemente para ambos.

"Seguimos trabajando con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos, mucho respeto siempre y muy tranquila, aquí trabajando, continuando con el trabajo por la transformación de nuestro país“. Marina del Pilar

Por su parte, Carlos Torres aseguró que “este procedimiento no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos“.