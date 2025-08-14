La Embajada de Estados Unidos en México anunció que el próximo mes los menores de 14 años y los mayores de 79 años deberán presentarse obligatoriamente a entrevista para obtener la visa de Estados Unidos.

En el pasado no era obligatorio que las personas de esos rangos de edad se presentaran a entrevista, pero con los cambios de la actual administración, ahora será un requisito indispensable.

Según el anuncio de la Embajada de Estados Unidos en México, la fecha en la que se realizarán estos cambios será a partir del 2 de septiembre de 2025. Sin embargo, la medida no aplicará para todos.

Día de los Abuelos (Sheggeor laker / Unsplash)

¿Quiénes están exentos de presentarse a entrevista para la visa de Estados Unidos?

A pesar del anuncio que indica que los menores de 14 años y adultos mayores deberán presentarse a entrevista a partir del 2 de septiembre de 2025 para obtener la visa de Estados Unidos, esto no aplicará para las categorías diplomáticas u oficiales de:

A-1

A-2

G-1

G-2

En el caso de los menores que renueven una visa B1/B2 con validez de 10 años también podrán evitar la entrevista, toda vez que cumplan con los siguientes requisitos:

Que la visa haya vencido en los últimos 12 meses

Que el titular tuviera al menos 18 años cuando fue emitida la visa

Que la solicitud se realice en el país de residencia habitual

Es importante precisar que si la Embajada de Estados Unidos en México lo considera necesario, puede solicitar una entrevista con los interesados, sin importar que califiquen para la exención.

La Embajada de Estados Unidos anuncia política para entrevistas de Visas de No Inmigrante

Para estos casos, la Embajada de Estados Unidos recomienda que los solicitantes de visas de no inmigrante deben presentar un número de confirmación de la Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante (DS-160) que coincida con el número de solicitud utilizado para programar su cita.

“Los solicitantes que su número de solicitud no coincidan con el usado para programar su cita deberán reprogramar su entrevista y es posible que tengan que pagar nuevas tarifas de visa” Embajada de Estados Unidos

Ante la pregunta de: “¿Qué deben hacer los solicitantes de visas de no inmigrante?“, la Embajada responde lo siguiente:

Verificar inmediatamente que el Número de Identificación de la Solicitud de Visa (DS-160) coincida con el número en el Sistema de Citas de Visa en https://ais.usvisa-info.com Si el número de solicitud no coincide con el número de solicitud en el Sistema de Citas de Visa, ingrese el número de solicitud correcto en el Sistema de Citas de Visa, reemplazando el número incorrecto. El número de solicitud en el Sistema de Citas de Visa se puede actualizar una vez sin tener que cancelar la cita existente. Para hacerlo, siga los siguientes pasos: Inicie sesión en su cuenta en https://ais.usvisa-info.com En la “Página de Resumen del Solicitante”, haga clic en el ícono de “engranaje” y seleccione “Editar” Actualice el campo “Número DS-160” con el número de confirmación completo y correcto Haga clic en “Guardar” Si necesita ayuda para actualizar el número de solicitud en el Sistema de Citas de Visa, visite https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/information/contact_us Lleve la página de confirmación de su formulario DS-160 a su entrevista.