El ex gobernador de Nuevo León de 1985 a 1991 y ex priista, Jorge Treviño Martínez ha muerto a los 90 años.

Pero ¿quién fue Jorge Treviño Martínez? Te contamos lo que sabemos de quien fue el gobernador de Nuevo León de 1985 a 1991.

¿Quién fue Jorge Treviño Martínez?

Jorge Alonso Treviño Martínez fue un político mexicano que nació el 2 de noviembre de 1935 en Monterrey, Nuevo León.

Es recordado Jorge Treviño Martínez por ser un abogado, académico y político mexicano del PRI que gobernó el estado de Nuevo León entre 1985 y 1991.

Como gobernador de Nuevo León de 1985 a 1991, Jorge Treviño Martínez destacó por impulsar obras como la Línea 1 del Metro de Monterrey, el Puente Colombia, el Anillo Periférico y la Presa El Cuchillo.

Muere Jorge Treviño, exgobernador de Nuevo León (Jorge Treviño)

¿Qué edad tenía ​​Jorge Treviño Martínez?

​Jorge Treviño Martínez, gobernador de Nuevo León de 1985 a 1991 tenía 90 años al momento de su muerte.

¿Quién es la esposa de Jorge Treviño Martínez?

La esposa de Jorge Treviño Martínez era María Cristina Larralde Lagüera de 87 años de edad.

¿De qué signo zodiacal era ​​Jorge Treviño Martínez?

​​​​Jorge Treviño Martínez, gobernador de Nuevo León de 1985 a 1991 pertenecía al signo zodiacal de Escorpio.

¿Cuántos hijos tuvo Jorge Treviño Martínez?

Jorge Treviño Martínez y María Cristina Larralde Lagüera tuvieron dos hijas:

Lorenza Treviño de 61 años

Isabela Treviño de 56 años

¿Qué estudió ​​Jorge Treviño Martínez?

​​Jorge Treviño Martínez, gobernador de Nuevo León de 1985 a 1991 estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con mención honorífica en 1958.

También contaba con un doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad de París, con mención honorífica, y estudió un posgrado en Derecho Fiscal en la Universidad de Roma.

¿En qué trabajo Jorge Treviño Martínez?

Jorge Treviño Martínez tuvo una larga carrera política como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo que a lo largo de los años desempeñó varios cargos principalmente en Nuevo León:

Secretario del Tribunal Fiscal de la Federación en Nuevo León.

Asesor fiscal del Gobierno de Nuevo León.

Funcionario de la Secretaría de Hacienda federal.

Diputado federal (1982–1985).

Gobernador de Nuevo León (1985–1991).

Profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Monterrey.