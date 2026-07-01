Las dependencias del Gobierno de Torreón, desplegaron un operativo de atención tras las lluvias registradas durante la noche y madrugada, con el objetivo de atender reportes ciudadanos, reducir riesgos y mantener la movilidad en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, el acumulado de precipitación alcanzó los 17.2 milímetros, lo que generó encharcamientos en algunas vialidades y colonias del municipio.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón informó que se atendieron las afectaciones provocadas por las lluvias registradas en la ciudad. (cortesía. )

Lluvias en Torreón provocan caída de árboles y daños menores

Como parte de las acciones de respuesta, brigadas operativas y cuadrillas de SIMAS Torreón atendieron de manera inmediata los puntos de anegación, logrando liberar las zonas afectadas por acumulación de agua.

Por ello, el director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llana, sostuvo que no se registraron personas lesionadas ni daños en viviendas; sin embargo, fueron atendidos incidentes relacionados con la caída de 23 árboles y ramas, así como una lámina desprendida y cuatro vehículos afectados.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón informó que se atendieron las afectaciones provocadas por las lluvias registradas en la ciudad. (cortesía. )

Protección Civil y Bomberos de Torreón mantiene operativo por lluvias

El director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que las principales afectaciones se concentraron en las zonas oriente, sur, suroriente y norte de la ciudad.

Entre los sectores con encharcamientos temporales se encontraron El Campesino, Pavorreal y Vasconcelos, así como las vialidades División del Norte y Roma, donde el tránsito vehícular se vió afectado de manera momentánea.

Asimismo, el director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Juárez, indicó que la Laguna de Regulación mantiene un nivel bajo y permanece bajo monitoreo constante debido al pronóstico de nuevas precipitaciones para los próximos días.

Durante el operativo, también participaron elementos de Tránsito y Vialidad, Policía Municipal y personal de Servicios Públicos, quienes realizaron labores de limpieza para favorecer el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

Además, dependencias como Atención Ciudadana, SIMV y Obras Públicas se sumaron a las acciones coordinadas para atender reportes y supervisar las condiciones de las vialidades.

Mientras tanto, el director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, reiteró que la administración municipal mantiene un despliegue permanente de atención a lluvias para mitigar afectaciones y garantizar una respuesta oportuna durante la temporada de precipitaciones. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y utilizar las líneas de emergencia en caso de situaciones de riesgo.