El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato cerró filas para respaldar a la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo luego de las recientes acusaciones en su contra.

Hades Aguilar fue señalada de facturar una cirugía estética en los gastos del Congreso de Guanajuato; la diputada local de Morena ha negado el uso de indebido recursos públicos.

Diputados de Morena Guanajuato respaldan a Hades Aguilar tras acusaciones

Diputados de Morena Guanajuato cerraron filas con Hades Aguilar, luego de la polémica generada en torno a presuntos gastos médicos facturados como gastos del Congreso Estatal.

Hades Berenice Aguilar Castillo (@hadeaguilarcastillo / Instagram)

Ante las acusaciones, Hades Aguilar negó haber utilizado recursos públicos para procedimientos estéticos y aseguró que la hospitalización correspondió a un tratamiento médico derivado de un problema de anemia.

Morena Guanajuato reconoció “el trabajo legislativo y territorial” realizado por Hades Aguilar y señalaron que las acusaciones son “ataques personales” que poco aportan al debate democrático.

El posicionamiento de la bancada de Morena en Guanajuato fue firmado por:

Miriam Reyes Carmona

Carlos Abraham Ramos Sotomayor

David Martínez Mendizábal

Plásida Calzada Velásquez

Martha Edith Moreno Valencia

Ernesto Millán Soberanes

Luis Ricardo Ferro Baeza

En su comunicado, la bancada de Morena advirtió que la crítica y el debate son parte de la vida pública, pero consideró importante evitar que la discusión política derive en “linchamiento mediático o digital”.