El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato cerró filas para respaldar a la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo luego de las recientes acusaciones en su contra.

Hades Aguilar fue señalada de facturar una cirugía estética en los gastos del Congreso de Guanajuato; la diputada local de Morena ha negado el uso de indebido recursos públicos.

Diputados de Morena Guanajuato respaldan a Hades Aguilar tras acusaciones

Diputados de Morena Guanajuato cerraron filas con Hades Aguilar, luego de la polémica generada en torno a presuntos gastos médicos facturados como gastos del Congreso Estatal.

Hades Berenice Aguilar Castillo
Hades Berenice Aguilar Castillo (@hadeaguilarcastillo / Instagram)

Ante las acusaciones, Hades Aguilar negó haber utilizado recursos públicos para procedimientos estéticos y aseguró que la hospitalización correspondió a un tratamiento médico derivado de un problema de anemia.

Morena Guanajuato reconoció “el trabajo legislativo y territorial” realizado por Hades Aguilar y señalaron que las acusaciones son “ataques personales” que poco aportan al debate democrático.

El posicionamiento de la bancada de Morena en Guanajuato fue firmado por:

  • Miriam Reyes Carmona
  • Carlos Abraham Ramos Sotomayor
  • David Martínez Mendizábal
  • Plásida Calzada Velásquez
  • Martha Edith Moreno Valencia
  • Ernesto Millán Soberanes
  • Luis Ricardo Ferro Baeza

En su comunicado, la bancada de Morena advirtió que la crítica y el debate son parte de la vida pública, pero consideró importante evitar que la discusión política derive en “linchamiento mediático o digital”.

Morena Guanajuato cierra filas con Hades Aguilar
Morena Guanajuato cierra filas con Hades Aguilar (Diputados Locales Morena Guanajuato)