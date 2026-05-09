El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato cerró filas para respaldar a la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo luego de las recientes acusaciones en su contra.
Hades Aguilar fue señalada de facturar una cirugía estética en los gastos del Congreso de Guanajuato; la diputada local de Morena ha negado el uso de indebido recursos públicos.
Diputados de Morena Guanajuato respaldan a Hades Aguilar tras acusaciones
Diputados de Morena Guanajuato cerraron filas con Hades Aguilar, luego de la polémica generada en torno a presuntos gastos médicos facturados como gastos del Congreso Estatal.
Ante las acusaciones, Hades Aguilar negó haber utilizado recursos públicos para procedimientos estéticos y aseguró que la hospitalización correspondió a un tratamiento médico derivado de un problema de anemia.
Morena Guanajuato reconoció “el trabajo legislativo y territorial” realizado por Hades Aguilar y señalaron que las acusaciones son “ataques personales” que poco aportan al debate democrático.
El posicionamiento de la bancada de Morena en Guanajuato fue firmado por:
- Miriam Reyes Carmona
- Carlos Abraham Ramos Sotomayor
- David Martínez Mendizábal
- Plásida Calzada Velásquez
- Martha Edith Moreno Valencia
- Ernesto Millán Soberanes
- Luis Ricardo Ferro Baeza
En su comunicado, la bancada de Morena advirtió que la crítica y el debate son parte de la vida pública, pero consideró importante evitar que la discusión política derive en “linchamiento mediático o digital”.