¿Muerte de Papayita en HEB sería homicidio doloso? Abogada explica que los responsables de la “broma” podrían enfrentar serios problemas legales.

El jueves 18 de septiembre se dio a conocer la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, mejor conocido como Papayita, luego de que fue víctima de bullying en su trabajo en un HEB en Coahuila.

Abogada revela que muerte de Papayita en HEB sería homicidio doloso

Carlos Gurrola -de 47 años de edad- sufría constantemente de bullying por sus compañeros de trabajo en HEB Senderos, en el estado de Coahuila.

Carlos Gurrola ‘Papayita’, hombre que murió víctima del acoso en su trabajo. (Especial)

Papayita murió luego de que tomó lo que se presume es desengrasante como parte de una “broma” que le habían hecho sus compañeros.

Sin embargo, una abogada confirmó que la muerte de Papayita sería homicidio doloso y los responsables de la “broma” podrían enfrentar serios problemas legales.

Debido a que las bromas que atentan contra la dignidad y la vida no son bromas, son violencia, y las autoridades deben de actuar.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada Marce Torres explicó que para que Papayita tenga justicia HEB tendrá que cooperar en la investigación.

Ya que deberá proporcionar los videos para que puedan encontrar al responsable de cambiar su bebida y ponerle desengrasante.

Además también deberán de declarar los testigos, pero la abogada cuestionó a su supuesta “amiga” de Papayita por tirar la bebida, ya que era una prueba fundamental del caso.

La abogada Marce Torres destacó que en la Ley Federal del Trabajo se protege a las personas que son víctimas de hostigamiento laboral.

Las víctimas pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para que reciban una justa indemnización y el patrón debe de tomar medidas.

Esto se sabe sobre la muerte de Papayita tras sufrir bullying en HEB

La muerte de Carlos Gurrola ha generado un gran debate en las redes sociales.

Y es que se dio a conocer que Papayita murió como consecuencia del acoso laboral disfrazado de broma.

Carlos Gurrola tomó desengrasante como parte de una “broma” de sus compañeros de trabajo.

Al notar que tenía un sabor extraño, Papayita no tomó más de su botella, sin embargo empezó a sentirse mal por lo que su familia lo traslado de inmediato a un hospital.

Carlos Gurrola permaneció internado por más de 15 días en un Hospital de la ciudad de Torreón, Coahuila, pero no logró recuperarse de los daños provocados por el desengrasante que tomó.

De acuerdo con su familia, una amiga de Papayita tiró la botella por lo que los doctores no pudieron saber qué tomó en realidad.

La familia de Papayita exige justicia y es que han señalado que sufría constantemente de bullying por sus compañeros de trabajo.