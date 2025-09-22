Claudia Sheinbaum Pardo lamenta la muerte de Carlos Gurrola ‘Papayita’ durante la mañanera del pueblo del lunes 22 de septiembre.

“Está en manos de la Fiscalía Estatal, está en manos de la Fiscalía de Coahuila , es muy muy lamentable y por supuesto el gabinete de Seguridad va a estar al pendiente del caso” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México Claudia Sheinbaum reaccionó a la muerte de Carlos Gurrola ‘Papayita’, trabajador de la empresa HEB que murió intoxicado después de beber un líquido presuntamente alterado por sus compañeros a “modo de broma”, hecho que calificó como “muy lamentable”.

Asimismo la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el caso ya está en disposición de la Fiscalía de estatal.

“Muy lamentable” reacciona Claudia Sheinbaum a la muerte de Carlos Gurrola ‘Papayita’ durante la mañanera

Al ser cuestionada por este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó con un “muy lamentable” la muerte de Carlos Gurrola ‘Papayita’ durante la mañanera.

Asimismo, la presidenta de México resaltó que ahora la responsabilidad de la investigación sobre la muerte de Carlos Gurrola ‘Papayita’ está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

Fiscalía de Coahuila descartó envenenamiento en la muerte de Carlos Gurrola

La Fiscalía General del Estado de Coahuila aseguró que no había tenido indicios aún de que Carlos Gurrola ‘Papayita’ hubiera muerto por envenenamiento.

Cabe recordar que el 18 de septiembre se confirmó la muerte de Carlos Gurrola ‘Papayita’ en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Torreón, Coahuila, después de haber ingerido una bebida que habría sido mezclada con desengrasante.

Lo que le provocó un severo daño a tráquea y pulmones, lo que derivó en su muerte ante una presunta “broma” que le habrían hecho sus compañeros de trabajo a Carlos Gurrola ‘Papayita’.

Por este caso familiares y amigos de Carlos Gurrola ‘Papayita’ ha pedido justicia y denuncian de acoso laboral, así como presuntas omisiones de la empresa Multiservicios Rocasa S.A. de C.V donde laboraba ‘Papayita’ como trabajador de limpieza para la sucursal de HEB Senderos en Coahuila.