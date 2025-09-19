La noticia de la muerte de Carlos Gurrola ‘Papayita’ en Torreón, Coahuila, conmocionó a México, pero no porque fuera famoso, sino porque el acoso laboral lo llevó a vivir hospitalizado sus últimos días de vida.

Pero ¿quién fue Carlos Gurrola ‘Papayita’? Te compartimos los siguientes datos sobre el protagonista de una triste historia de bullying en México:

Carlos Gurrola ‘Papayita’ murió siendo víctima de violencia por sus compañeros de trabajo

¿Quién fue Carlos Gurrola ‘Papayita’?

Carlos Gurrola ‘Papayita’, cuyo nombre de pila era Carlos Gurrola Arguijo, era un habitante del ejido La Concha, en Torreón, Coahuila que aseguran era muy conocido y querido por sus vecinos.

El nombre de Carlos Gurrola así como su apodo ‘Papayita’ le ha dado la vuelta a México por la triste forma en que murió al ser víctima de bullying en su trabajo en la tienda HEB.

La madre de Carlos Gurrola ‘Papayita’, la señora María del Pilar Arguijo, es quien pide justicia ante la muerte de su hijo, asegurando que era acosado constante en su trabajo, “le hacían mucho bullying, le robaban el lonche, la bici, el celular, le ponchaban las llantas de la bici”.

¿Qué edad tenía Carlos Gurrola ‘Papayita’?

Carlos Gurrola ‘Papayita’ tenía 47 años de edad, pues nació el 25 de julio de 1978 y murió el 18 de septiembre de 2025.

¿Qué signo zodiacal era Carlos Gurrola ‘Papayita’?

Carlos Gurrola ‘Papayita’ era del signo zodiacal de Leo, pues nació un 25 de julio.

¿Cuántos hijos tuvo Carlos Gurrola ‘Papayita’?

Se desconoce si Carlos Gurrola ‘Papayita’ tuvo hijos.

¿Qué estudió Carlos Gurrola ‘Papayita’?

Se desconoce el nivel de estudios de Carlos Gurrola ‘Papayita’.

¿En qué trabajó Carlos Gurrola ‘Papayita’?

Carlos Gurrola ‘Papayita’ trabajaba en el área de mantenimiento de tiendas HEB en Torreón, Coahuila.

Carlos Gurrola ‘Papayita’, hombre que murió víctima del acoso en su trabajo. (Especial)

La muerte de Carlos Gurrola ‘Papayita’ en su natal Coahuila, está conmocionando a México, pues su familia acusa que era víctima de acoso laboral o bien bullying que se transformó en violencia y atentó contra su bienestar.

Carlos Gurrola ‘Papayita’ murió el 18 de septiembre luego de que el 30 de agosto fue hospitalizado en un IMSS de Torreón, Coahuila, tras sentirse mal por una pésima broma en su trabajo.

Según la narración de la familia, Carlos Gurrola ‘Papayita’ bebió accidentalmente desengrasante de una botella por la violencia que vivió en su trabajo.

Esto debido a que Carlos Gurrola ‘Papayita’ se encontraba laborando con normalidad en el mantenimiento de la tienda HEB cuando decidió beber de su botella de electrolitos del locker, esto sin saber que sus compañeros lo habían rellenado con desengrasante.

A pesar del sabor que detectó siguió bebiendo, para horas más tarde comenzar con malestar y ser trasladado al hospital.

Ahora su familia pide ayuda para que autoridades castiguen a los responsables, pues su muerte podría ser vista incluso como homicidio debido a que sus compañeros cambiaron el contenido de su botella a propósito.

Carlos Gurrola ‘Papayita’ murió con quemaduras en los pulmones y vías respiratorias por haber ingerido el desengrasante. Asimismo, se sabe que autoridades ya tienen carpeta de investigación al respecto.