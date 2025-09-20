La Fiscalía del estado de Coahuila dio informes sobre la investigación de la muerte de Carlos Gurrola “Papayita”, trabajador que sufría acoso laboral, y descartó que se tratara de envenenamiento.

De acuerdo con el reporte de los medios locales, Carlos Gurrola “Papayita” habría muerto tras varios días de estar hospitalizado a causa de haber ingerido accidentalmente desengrasante.

Este líquido “tóxico” lo habrían vertido sus compañeros de trabajo como parte de una “broma”, de quienes recibía constantes abusos y hostigamiento; la fiscalía estatal aclaró causa de muerte.

Muere Carlos Gurrola, “Papayita”, víctima de bullying (Especial)

Fiscalía descarta envenenamiento como causa de muerte de Carlos Gurrola “Papayita”; esto dijo

La Fiscalía de Coahuila aseguró que hasta el momento no se cuentan con indicios de que Carlos Gurrola haya sido envenenado, además de que no han confirmado que se haya vertido alguna sustancia nociva en el recipiente que después bebió.

“Los datos de prueba indican que hasta el momento no se cuenta con indicio alguno que refiera que se le haya vertido alguna sustancia nociva de manera dolosa al recipiente del cual el hoy occiso tomó con posterioridad”. Fiscalía de Coahuila

Pese a estas afirmaciones, la Fiscalía de Coahuila informó que continuarán las investigaciones para recabar más datos sobre el caso y así asignar responsabilidades por la muerte de Carlos Gurrola “Papayita”.