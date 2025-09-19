La empresa HEB ya se pronunció por la muerte de Carlos Gurrola, ‘Papayita’, trabajador en el área de limpieza en la sucursal Senderos en Torreón, Coahuila, que era víctima de acoso laboral.

Fue por medio de un comunicado que la empresa respondió ante las acusaciones y señalamientos que se han lanzado por la muerte del empleado ocurrida el pasado 18 de septiembre.

Pero, ¿qué dijo HEB sobre la muerte de Carlos Gurrola, ‘Papayita’, trabajador que murió tras una “broma” que compañeros le hicieron bajo un entorno de acoso laboral? Te contamos.

Muere Carlos Gurrola, “Papayita”, víctima de bullying (Especial)

HEB se pronuncia por la muerte de Carlos Gurrola, ‘Papayita’, trabajador víctima de acoso laboral

El 18 de septiembre, luego de permanecer hospitalizado durante 19 días, murió Carlos Gurrola, ‘Papayita’, un trabajador de limpieza que era víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros.

Los reportes indican que el empleado ingirió una bebida con desengrasante, debido a que sus compañeros en la tienda HEB Senderos de Torreón, Coahuila, le hicieron una “broma”.

Por el caso, HEB emitió un comunicado en sus redes por medio del que respondió a las acusaciones y señalamientos que se han lanzad luego de que se confirmó la muerte de Carlos Gurrola, ‘Papayita’.

En el desplegado, la empresa habría intentado deslindarse, toda vez que enfatizó que Carlos Gurrola, ‘Papayita’, no era su empleado directo, sino que trabajaba para Multiservicios Rocasa S.A. de C.V.

Tras insistir varias ocasiones que el trabajador estaba contratado con otra empresa, HEB aseguró que ha “colaborado con total transparencia y apertura con las autoridades” para apoyar en la investigación.

De la misma forma, refirió que espera que pronto “se puedan deslindar responsabilidades”, además de que garantizó su “compromiso con la seguridad e integridad” de socios, clientes y proveedores.

HEB emite comunicado sobre caso de Carlos Gurrola, ‘Papayita’ (@HEB_mexico / X)

¿HEB tuvo responsabilidad en la muerte de Carlos Gurrola, ‘Papayita’? Esto se sabe

Carlos Gurrola, ‘Papayita’, murió el 18 de septiembre de 2025, tras ingerir una sustancia tóxica dentro de las instalaciones de HEB Senderos, donde trabajaba como personal de limpieza.

El trabajador estaba contratado por Multiservicios Rocasa, empresa subcontratada por HEB, es decir el emplead no tenía un vínculo laboral directo con la cadena de sucursales comercial.

Sobre los hechos, testigos han declarado que Carlos Gurrola ‘Papayita’ pidió ayuda en el área de recursos humanos de la tienda, pero no fue trasladado por Rocasa ni por HEB a ningún hospital.

Fue su esposa quien lo llevó por cuenta propia a la Cruz Roja, donde permaneció hospitalizado durante 19 días, periodo en el que HEB no emitió ningún pronunciamiento o información sobre el caso.

Ante ello, la Fiscalía de Coahuila investiga posibles responsabilidades no solo por los señalamientos de acoso laboral, sino por posible negligencia y omisión de auxilio de HEB y Multiservicios Rocasa.