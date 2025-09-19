Carlos Gurrola, conocido como “Papayita”, y trabajador de una empresa de limpieza contratada por HEB Senderos, en el estado de Coahuila, murió luego de que tomara desengrasante como parte de una broma en su trabajo.

De acuerdo con sus familiares, fue el pasado 30 de agosto de 2025 cuando compañeros de Carlos Gurrola vertieron desengrasante en una botella donde estaba bebiendo electrolitos.

Aseguraron que Carlos Gurrola -de 47 años de edad- sufría constantemente de bullying por sus compañeros de trabajo, por lo que exigieron justicia a las autoridades por lo sucedido.

Muere Carlos Gurrola, “Papayita”, tras tomar desengrasante por broma en su trabajo

Familiares de Carlos Gurrola, “Papayita”, exigen justicia, luego de que el hombre murió tras tomar desengrasante como parte de una broma de sus compañeros de trabajo.

La madre de Carlos Gurrola relató fue a escondidas que una o varias personas habían vaciado desengrasante en una botella de electrolitos, misma que él tenía guardada en su locker de trabajo.

Debido al calor el joven tomó de esa botella, sin saber el contenido que esta tenía por el bullying que le hacían sus compañeros.

Fue el 30 de agosto, cerca de las 6:30 de la tarde, cuando Carlos Gurrola, quien trabajaba en limpienza en el centro comercial HEB Senderos, comenzó a sentirse mal.

Su familia lo trasladó de inmediato a un hospital, en donde relató que había tomado de su botella de electrolitos, sin embargo, tenía un sabor extraño, por lo que no continuó bebiendo.

No obstante, una compañera, al notar que Carlos Gurrola se estaba sintiendo mal, tiró la botella, por lo que en primera instancia los médicos desconocieron el líquido que bebió.

Carlos Gurrola permaneció internado por más de 15 días en un Hospital de la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde no logró recuperarse de los daños provocados por el líquido desengrasante que ingirió.

Familia de Carlos Gurrola, “Papayita”, exige justicia

Tras la muerte de Carlos Gurrola, sus familiares y amigos exigen justicia a las autoridades.

Señalaron que lo sucedido puede considerarse un homicidio, pues el líquido desengrasante fue colocado de manera intencional en la botella de Carlos Gurrola.

Al respecto, piden a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes, con la finalidad de encontrar a la o las personas responsables de la muerte de Carlos Gurrola, “Papayita”.