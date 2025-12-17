De gira por el estado de Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, cuestionó al gobierno de la entidad por no acceder a implementar la política de pensiones para personas con discapacidad.

"Creen que no es prioritaria la atención de la gente, sino los grandes espectaculares, no hay inversión pública" Luisa Alcalde. Presidenta nacional de Morena

Luisa Alcalde critica al gobierno de Coahuila por rechazar política de pensiones para personas con discapacidad

Al destacar los buenos resultados que han dejado los programas del bienestar, Luisa Alcalde recriminó que haya gobiernos estatales, como el de Coahuila, que no ha firmado el acuerdo para implementarlos.

Durante un acto público que realizó en el municipio de Saltillo el 17 de diciembre, lamentó que el gobierno de Coahuila se ha resistido a firmar el convenio de pensiones para personas con discapacidad.

En cambio, acusó que la administración del gobernador Manolo Jiménez ha preferido utilizar los recursos a su disposición para hacerse promoción, con lo que ha dejado de lado la inversión pública.

"Creen que no es prioritaria la atención de la gente, sino los grandes espectaculares, no hay inversión pública, pero eso sí, vemos muchos rostros en los parabuses, mucha publicidad, nosotros no estamos de acuerdo con eso" Luisa Alcalde. Presidenta nacional de Morena

Sobre ello, Luisa Alcalde aseveró que es una postura fija de la “derecha”, pues recordó que en el Congreso, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano siempre votan contra los programas sociales.

Por eso, sentenció que a la oposición “repudia al pueblo”, pues están en contra de atender a la ciudadanía, lo que dijo, se vio de forma clara cuando a ellos les tocó estar en el gobierno.

Luisa Alcalde, dirigente de Morena (Redes Sociales)

Luisa Alcalde destaca buenos resultados de los programas sociales

Tras lanzar críticas contra el gobierno de Coahuila por no firmar el convenio federal de apoyo a personas con discapacidad, Luisa Alcalde destacó que las políticas sociales han dado buenos resultados.

Al respecto, la presidenta nacional de Morena presumió que gracias a la puesta en marcha de los programas sociales, un total de 135 millones de personas han logrado salir de la pobreza.

En ese sentido, indicó que los diversos programas han permitido consolidar un modelo de desarrollo diferente al de gobiernos previos, toda vez que sostuvo que se basa en otros principios:

Justicia social

Fortalecimiento del salario

Atención directa a la población más vulnerable

A partir de ellos, agregó, se ha priorizado la atención de la gente con la implementación de políticas diversas como el caso de la pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad.