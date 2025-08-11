Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, presumió en redes sociales una foto con sus hijos en el que se le ve con armas prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La imagen, que compartió en sus redes sociales, muestra lo que parece fue un día de cacería con los menores, con el título de “rancheando”.

Sin embargo, la imagen muestra un aditamento que, de acuerdo con la ley, se trata de uso exclusivo del Ejército.

Manolo Jiménez presume cacería con aditamento de armas prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Manolo Jiménez Salinas compartió una imagen, aparentemente inocente, donde se le ve sonriente en compañía de dos de sus hijos.

Sin embargo, la imagen compartida con la leyenda “Rancheando”, contiene un aditamento que, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, forma parte de las armas prohibidas.

Y es que en la foto se puede apreciar la presencia de un silenciador, lo que la ley marca como de uso exclusivo del ejército, de acuerdo con la última reforma a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de mayo de 2025.

El pasado 29 de mayo de 2025 se publicó el en Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 11 de dicha ley, donde se señala que “las armas, cargadores, municiones y materiales reservados para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, son”, entre otras:

m: Silenciadores, y

n: Todos aquellos desarrollos tecnológicos en materia de armas y municiones, cuyas características balísticas igualen o excedan los descritos en los incisos anteriores, en cuanto a poder de penetración, alcance y volumen de fuego, así como aquellos accesorios, ingenios y vehículos blindados acondicionados para el empleo de armamento.

Además, se establece como sanción: