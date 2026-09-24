La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) presentó ante el Senado de la República una Agenda Legislativa Aduanal integrada por cinco ejes de trabajo para fortalecer la certeza jurídica y el comercio exterior de México.

La propuesta fue presentada durante el encuentro LegislAA, realizado el 23 de septiembre en el Auditorio Octavio Paz del Senado, donde participaron agentes aduanales, legisladores y representantes de autoridades federales.

El presidente de CAAAREM, A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi, encabezó la participación del organismo en la reunión, en la que se abordaron los principales retos del sector y la importancia de incorporar la experiencia de los agentes aduanales al trabajo legislativo.

CAAAREM plantea agenda para transformar las aduanas y fortalecer certeza jurídica (Cortesía )

CAAAREM plantea cinco ejes para fortalecer las aduanas

La A.A. Laura Elena Blanco González, titular de la Comisión de Enlace Legislativo y Gubernamental de CAAAREM, presentó la agenda, que establece cinco prioridades para el sector:

Certeza jurídica.

Transformación aduanera.

Combate a la subvaluación.

Cero tolerancia a la corrupción.

Diálogo parlamentario permanente.

De acuerdo con CAAAREM, estos ejes servirán como base para dar seguimiento a las necesidades de los agentes aduanales, impulsar la transformación de las aduanas y fortalecer la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

Legisladores y autoridades participan en encuentro LegislAA

Durante la jornada participaron legisladores como Carlos Humberto Suárez Flores, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC; Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía.

También estuvieron presentes las senadoras y los senadores Juan Carlos Loera, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Homero Davis Castro e Imelda Sanmiguel Sánchez.

Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudió Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria. Mientras que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) estuvo representada por Margarita Ojeda Hernández, directora general de Recaudación y encargada de la Dirección General de Planeación Aduanera.

Asimismo, participó Erick Jiménez Reyes, titular de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Agenda Legislativa Aduanal busca fortalecer comercio exterior

Durante el encuentro se desarrollaron los paneles “LegislAA del 23 al 23” y “Comisión de Hacienda y Crédito Público”, en los que se analizaron avances y desafíos relacionados con la Ley Aduanera, la legalidad, el Paquete Económico y la certeza jurídica para las operaciones de comercio exterior.

CAAAREM señaló que la agenda representa un espacio de colaboración con el Senado y las autoridades para incorporar la experiencia operativa de los agentes aduanales al trabajo legislativo.

Con los cinco ejes planteados, el organismo busca dar seguimiento a las necesidades del sector y promover propuestas relacionadas con la transformación de las aduanas, la legalidad y el fortalecimiento de la competitividad del comercio exterior de México.