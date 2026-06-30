Torreón presentó los proyectos de la Red de Jóvenes en Ciencia e Innovación Social durante la sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ciencia y Tecnología.

La exposición estuvo a cargo de Paula Alejandra Gómez Palomo, coordinadora de esta iniciativa impulsada por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), quien explicó los objetivos y las acciones que integran este programa dirigido a las juventudes de Coahuila.

Red de Jóvenes impulsa liderazgo, emprendimiento e innovación en Torreón

Gómez Palomo informó que la Red fue creada para fortalecer la competitividad de los sectores productivos y desarrollar el talento de las y los jóvenes coahuilenses.

Explicó que la iniciativa busca fomentar el liderazgo, el emprendimiento y el empoderamiento juvenil mediante espacios que integran la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y la innovación social.

Entre los proyectos destaca el Nodo de Arte y Cultura, un espacio que actualmente opera de manera exclusiva en Torreón y que tiene como objetivo acercar el conocimiento científico a la población mediante actividades creativas que utilizan el arte como herramienta de innovación.

Asimismo, se informó que el COECYT mantiene abiertas diversas convocatorias para brindar herramientas a las juventudes, con el propósito de impulsar sus proyectos, fortalecer su formación académica y promover iniciativas que generen un impacto positivo en la comunidad.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ciencia y Tecnología es presidida por la regidora Graciela Guadalupe Martínez Barraza y está integrada por las y los ediles María Fernanda González Aponte, Diego Ontiveros Rentería, Raúl Alejandro Garza del Valle y Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón.