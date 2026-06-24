La Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil del Ayuntamiento de Torreón aprobó por unanimidad 15 solicitudes de establecimientos mercantiles relacionadas con cambios de domicilio, denominación o giro en su certificación municipal, así como tres solicitudes adicionales de cambio de denominación y domicilio.

Establecimientos mercantiles complementan regulación en Torreón

Dora Elia Salinas Durán, presidenta de la comisión edilicia, explicó que los establecimientos mercantiles regulados corresponden a giros como restaurante-bar, expendio de vinos y licores, supermercado con venta de vinos y licores, misceláneas con venta de cerveza, depósitos de cerveza y minisúper con venta de bebidas alcohólicas.

Destacó que cada solicitud fue revisada conforme a los requisitos establecidos por la normatividad municipal y estatal vigente, con el objetivo de garantizar que los establecimientos operen en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables, contribuyendo así al orden, la seguridad y la certeza jurídica en el desarrollo de las actividades comerciales.

La regidora señaló que la Comisión mantiene sesiones de trabajo semanales, lo que permite atender con mayor celeridad las solicitudes de establecimientos mercantiles.

Esta dinámica, dijo, facilita la revisión de expedientes y brinda respuestas oportunas a los trámites relacionados con certificaciones municipales y asignación de licencias, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente. El dictamen será turnado a la próxima sesión de Cabildo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

La Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil está integrada además por las y los regidores María Fernanda González Aponte, Rosa María Díaz Venegas, Raúl Fabián Ruelas Navarro y Sergio Lara Galván.