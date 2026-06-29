La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón impartió un curso especializado de Búsqueda y Rescate a personal de empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), con el respaldo de Cruz Roja Torreón, como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento de capacidades ante emergencias.

La capacitación tuvo como objetivo reforzar los conocimientos y habilidades del personal para responder de manera oportuna ante situaciones de riesgo, contribuyendo a la protección de vidas y patrimonio dentro de los centros de trabajo.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón impartió un curso de Búsqueda y Rescate a empresas afiliadas a Canacintra. (cortesía)

Jorge Luis Juárez Llanas destaca importancia de la capacitación en emergencias

El director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, explicó que este tipo de cursos permite que las brigadas internas de las empresas se mantengan actualizadas y preparadas para actuar con rapidez y precisión ante cualquier contingencia.

“Porque cada segunda cuenta para salvar vidas”, señaló el director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, al destacar la relevancia de la preparación continua en materia de protección civil.

Asimismo, el director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, reconoció que la colaboración con Cruz Roja Torreón fortalece la calidad de la capacitación y mejora la coordinación entre las instituciones de atención a emergencias.

Protección Civil y Bomberos de Torreón fortalece capacidades de empresas

Durante la jornada, instructores de Protección Civil y Bomberos de Torreón y personal de Cruz Roja Torreón compartieron técnicas de localización en estructuras colapsadas, zonas agrestes y espacios confinados.

Además, las y los participantes recibieron formación sobre protocolos de extracción segura y atención prehospitalaria inicial, conocimientos fundamentales para actuar mientras llegan los cuerpos de emergencia especializados.

El director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, destacó que estas herramientas permiten que las brigadas empresariales respondan adecuadamente en los primeros minutos de una emergencia.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón impartió un curso de Búsqueda y Rescate a empresas afiliadas a Canacintra. (cortesía)

Canacintra Torreón y Cruz Roja Torreón impulsan cultura de prevención

El director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, agradeció la coordinación de Canacintra Torreón y reconoció el interés de las empresas afiliadas por fortalecer sus protocolos de seguridad.

Asimismo, reconoció la disposición y profesionalismo de Cruz Roja Torreón para participar en la formación de personal capacitado en atención de emergencias.

Cuando la Iniciativa Privada y las instituciones de emergencia trabajamos de la mano, quien gana es Torreón. Una empresa capacitada salva vidas y protege su patrimonio. Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos de Torreón

Protección Civil y Bomberos de Torreón continuará con programas de capacitación

Además, el director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, reiteró que la dependencia mantiene abiertas las puertas para seguir capacitando a más sectores productivos y sociales del municipio.

Con estas acciones, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón busca fortalecer la cultura de la prevención, mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y contribuir a la construcción de una ciudad más segura y preparada.