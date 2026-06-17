El proyecto ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo registró un nuevo avance tras la adjudicación de los contratos para construir la infraestructura que respaldará la operación del sistema de pasajeros.

El consorcio integrado por Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), COMSA y VISE resultó ganador de la licitación internacional con una propuesta por 7 mil 152.1 millones de pesos.

La obra forma parte del Plan Ferroviario Nacional impulsado por el Gobierno de México para ampliar la red de transporte ferroviario de pasajeros y fortalecer la conectividad entre regiones estratégicas del país.

RECSA, COMSA y VISE obtienen la mejor evaluación para desarrollar la infraestructura

De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), la propuesta presentada por el consorcio obtuvo la mejor calificación general dentro del concurso identificado con la clave LO-09-D00-009D00999-I-56-2026.

El contrato contempla la construcción de infraestructura especializada para la supervisión, operación y conservación del corredor ferroviario, entre ellas la Zona Integral de Control y Administración (ZICA) Derramadero, la ZICA Nuevo Laredo, los Talleres y Cocheras García, la Zona de Inspección Las Torres y la Base de Mantenimiento Salinas Victoria.

Estas instalaciones serán fundamentales para el control del tráfico ferroviario, la inspección de trenes, el resguardo de unidades y las labores de mantenimiento que permitirán garantizar la operación del servicio entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Según el acta de fallo, la propuesta ganadora alcanzó una calificación total de 91.70 puntos, superando a la oferta presentada por el consorcio integrado por Impulsora de Desarrollo Integral, Aldesa y China Civil Engineering Construction Corporation.

En total participaron cinco grupos empresariales en el proceso de contratación, aunque únicamente dos lograron cumplir con los requisitos técnicos para avanzar a la evaluación económica.

La firma del contrato está programada para el 22 de junio, mientras que el inicio de las obras se prevé para el 25 de junio. El plazo de ejecución será de 920 días naturales.

Tren Saltillo-Nuevo Laredo avanza como proyecto estratégico para el norte del país

Esta adjudicación se suma a otro contrato obtenido previamente por el mismo grupo empresarial dentro del corredor ferroviario. En abril pasado, RECSA, bajo el liderazgo de Humberto Armenta González, junto con COMSA Infraestructura, COMSA y VISE, ganó la licitación para diseñar y construir las estaciones de Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García, mediante una propuesta de 890.9 millones de pesos.

El tren Saltillo-Nuevo Laredo es uno de los proyectos prioritarios de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar la recuperación y expansión del transporte ferroviario de pasajeros en México.

La ruta tendrá una longitud aproximada de 396 kilómetros y conectará a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a través de un corredor considerado estratégico para la actividad industrial, comercial y logística de la región.

Tren Saltillo-Nuevo Laredo avanza con nueva adjudicación millonaria. (Cortesía )

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estima una inversión superior a los 175 mil millones de pesos para el desarrollo integral del proyecto, que contempla además la construcción de 11 estaciones y una demanda anual cercana a siete millones de usuarios.

Las autoridades federales prevén que este sistema ferroviario fortalezca la movilidad regional y contribuya a estrechar los vínculos económicos entre los centros industriales del noreste del país y la frontera con Estados Unidos a través de Nuevo Laredo.

El proyecto contempla velocidades de operación de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con la expectativa de que el servicio entre en funcionamiento durante 2028.