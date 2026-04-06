La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que los trenes de Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo avanzan en los procesos de licitación, diseño de tramos y estaciones, proyectos que beneficiarán a 70 mil pasajeros diarios.

Tren Querétaro-Irapuato avanza en licitación

De acuerdo con la SICT, el tren Querétaro-Irapuato ya cuenta con una licitación para la construcción de las estaciones, paraderos, base de mantenimiento, edificios auxiliares y el sistema de señalización, control y telecomunicaciones.

Esta ruta contará con 108.2 kilómetros de longitud y se conformará de cinco estaciones, una base de mantenimiento, un taller, cochera y dos zonas de repostaje, con el objetivo de movilizar a 50 mil pasajeros diarios desde la CDMX.

Gobierno de México impulsa los trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo (cortesía)

En los trabajos actuales se realiza el desmantelamiento de la vía ferroviaria existente, almacenamiento de toneladas de acero de refuerzo y presfuerzo en el patio de maniobras.

Ruta Saltillo-Nuevo Laredo continúa trabajos

Por su parte, el tren Saltillo-Nuevo Laredo cuenta con licitación de dos tramos de la Zona Metropolitana de Monterrey y de cuatro estaciones, además del sistema de señalización, control y telecomunicaciones.

Mientras que el tercer tramo de la Zona Metropolitana de Monterrey, siete estaciones y los edificios auxiliares de operación, se encuentran en proceso de licitación. Esta ruta tiene una longitud de 396.3 kilómetros para atender una demanda de 20 mil pasajeros diarios.

Gobierno de México impulsa los trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo (cortesía)

Actualmente, se realizan trabajos de desmonte y despalme con maquinaria mayor dentro del derecho de vía actual, así como trabajos de topografía y sondeos geotécnicos para diversas estructuras.

Con estos proyectos estratégicos, el gobierno de México junto a la SICT reafirma su compromiso de rescatar la infraestructura de trenes de pasajeros y mejorar la conectividad en el país.