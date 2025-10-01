El caso de Carlos Gurrola, conocido como ‘Papayita’, no solo generó indignación en todo México, sino que ahora motiva una propuesta de cambios en la Ley Federal del Trabajo.

Fue el 18 de septiembre de 2025 cuando se registró la muerte de ‘Papayita’, un trabajador de limpieza de la empresa HEB que murió a causa de una “broma” por parte de sus compañeros en Coahuila.

El asunto fue más lejos cuando se reveló que esa “broma” no había sido un caso aislado, ya que Papayita sufría constante acoso laboral en su puesto de trabajo; le robaban su comida, ponchaban las llantas de su bicicleta, etc.

Muere Carlos Gurrola, “Papayita”, víctima de bullying (Especial)

El caso ‘Papayita’ inspira iniciativa para que el acoso laboral sea castigado ante la Ley Federal del Trabajo

La iniciativa presentada por Marcelo de Jesús Torres ante la Cámara de Diputados, busca castigar el acoso laboral o mobbing ante la Ley Federal del Trabajo, en respuesta al indignante caso ‘Papayita’.

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) busca la modificación del artículo 994 de la LFT para que los patrones que cometan acoso laboral reciban una multa de 250 a 5000 UMAS; es decir, hasta 560 mil pesos.

La iniciativa de Marcelo de Jesús Torres inspirada en el caso Papayita también implica:

Despido de trabajadores que comentan acoso laboral

Establecimiento de protocolos para evitar el acoso laboral

Responsabilidad de la empresa

Protección legal al trabajador