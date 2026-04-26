La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de la empresa Distribuidora de Papa La Costeña, S.A. de C.V., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo por omisión en la muerte de un trabajador.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2024 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Central de Abastos de Ciudad Obregón. Alan Gerardo Ávila, de 27 años, perdió la vida tras ser aplastado por un montacargas que operaba durante su jornada laboral.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de la persona moral “Distribuidora de Papa La Costeña, S.A. de C.V.”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo por comisión por omisión, en perjuicio de Alan Gerardo “N”.” Fiscalía de Sonora

Familiares exigen justicia e indemnización a Distribuidora de Papa La Costeña tras muerte de trabajador

Una investigación ministerial señala presuntas omisiones en medidas de seguridad, supervisión y condiciones adecuadas en la Distribuidora de Papa La Costeña, S.A. de C.V., tras la muerte de un trabajador, tales como:

Falta de retrovisores

Frenos

Cinturón de seguridad en el equipo

El pasado viernes 24 de abril, la esposa de la víctima, María José, junto con otros familiares, bloquearon la carretera internacional México 15 frente al Cereso de Ciudad Obregón para exigir avances en el caso y una indemnización justa.

“Los hechos derivan de un evento de carácter laboral en el que la víctima perdió la vida, presuntamente a causa de omisiones en el cumplimiento de deberes de seguridad, supervisión y condiciones adecuadas en el centro de trabajo.” Fiscalía de Sonora

La protesta buscaba presionar a las autoridades previo a la audiencia tras la muerte de Alan Gerardo Ávila, quien murió en la Distribuidora de Papa La Costeña.

Familiares de Alan Gerardo, exigen justicia tras su muerte en la Distribuidora de Papa La Costeña, en Sonora (Especial )

La Fiscalía de Sonora informó que atiende las demandas de los familiares y continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.

El juez de control impuso a la empresa una garantía económica de 20 mil pesos y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta es una de las primeras ocasiones en la entidad en que una persona moral es procesada por responsabilidad corporativa en un caso de homicidio laboral.

Con esta vinculación, la FGJES afirmó que se refuerza su compromiso con la procuración de justicia en accidentes de trabajo y envía un mensaje a las empresas sobre la obligación de garantizar entornos laborales seguros en Sonora.

“La FGJES informa además que ha mantenido atención institucional a las manifestaciones públicas realizadas por familiares de la víctima, reiterando su compromiso de procurar justicia con apego a la legalidad, respeto al debido proceso y atención a las víctimas.” Fiscalía de Sonora